0050規模破五千億…總費用率會再領先006208更多！達人：真的「夠大咖」希望繼續努力

0050的規模突破5000億台幣，隨之而來的好處，是超過的部分經理費會從0.1%降為0.08%，這下總費用率會再領先006208更多一點。

0050是台灣最大的ETF，這5000億台幣的規模，放到全世界來看是大概多大呢？

假如放在美國，它的規模會排在約121名。

假如放在歐洲，它的規模會在第7名（這裡是把歐洲ETF的配息不配息等不同版本分開算）

假如放在日本，它的規模會在第5名。

假如放在中國大陸，它的規模會在第6名。

假如放在香港，它的規模會在第2名。

假如放在加拿大，它的規模會在第2名。

假如放在其他市場，就目前所知，0050都會是最大的ETF。

這樣算起來，假如我沒漏掉，0050差不多是全球第138大的ETF。

在美國以外可以排18名。

其實真的算是規模蠻不小的了，今年有降費用率也真的是合理之舉，希望繼續努力。

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