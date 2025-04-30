00878今揭本季配息數字！縮至0.4元？替0056開起高股息ETF降息第一槍

172萬人屏息以待，「國民ETF」國泰永續高股息（00878）即將於今日收盤後公告配息金額，更有網友開始推測0.35元、0.4元的配息金額。法人表示，高股息ETF因台股前兩年不斷創新高，累積雄厚資本利得，各家新發行的高股息ETF為搶話題，股息也一路墊高至年化殖利率10%以上，但其實台股去年底已盤整多月，遑論又歷經四月股災，高股息ETF理應回歸正常的6~7%才對，這對要長久存股的股民才較健康，但現在大家都不敢「降息」深怕股民不開心，也觀望等其他同業開出第一槍，若國泰這次敢配出0.4元上下、年化殖利率也有約8%，為整體市場邁出「正常化」的第一步，「真的要拍拍手」。

法人說明，高股息ETF可以用來配息的三大元素，分別為股利、資本利得及收益平準金，其中「股利」顧名思義即為該檔ETF持有的成分股挹注的息收，「資本利得」則為ETF藉由買賣股票所獲得的價差利益，「收益平準金」則是避免配息之前湧入大量申購潮，導致既有息收被稀釋，而保障股民配息權益的機制。

在台股衝高階段，高股息ETF除了股利之外，多數是拿資本利得來配息，與投資人同樂，而為了吸引「愛息股民」，一家投信進行股利大放送，另一家也跟上，每家都在比拚年化配息率，為的就是利用股息來持續吸引資金進場。而這樣的競爭狀態在台股市場屢創新高的時候不是壞事，但「歷經四月股災，就算還有剩下的資本利得跟收益平準金能配，能配多久？」一味追求高配息，對於高股息ETF來說非常不健康。

法人表示，高股息ETF的股民雖然逐息而居，但有許多是上有老、下有小的夾心族，甚至是退休族群，忽高忽低的股息將影響手中現金流，甚至影響生活開支，因此最好的方式，是在賺多的時候與股民分享，但台股震盪時更要「勇敢回歸正常配息」，以這次即將宣布股息的00878來說，是最多婆婆媽媽喜歡的一檔ETF，穩定現金流尤為重要，它的成分股包括金融股、電信股等都是向來配息穩健的股種，而非航運股等景氣循環股，因此在配息上雖然不是最高，但都能夠配出相對合理的配息金額。

法人認為，台灣人愛配息，因此企業在配息上相較國外不手軟，台股近十年平均殖利率高達4%，以高股息ETF來說，年化殖利率能夠配出6~7%已屬驚人，配出10%是在吃台股創新高的紅利，如今台股經過股災，若要真正為投資人著想，回歸正常配息數字才是好事，0056身為業界首檔高股息ETF，不敢開出降息第一槍，現在就看擁有最多受益人的「國民ETF」00878是否敢擔起責任回歸6~7%，好一點就配0.4元，就算比前一次的0.5元稍微少一點，但年化配息率還是逼近8%，都算相當不錯，對於想長久存股的股民來說，這樣的高股息ETF才能走得長久。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。