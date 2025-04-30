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00918持有650張股息高達45萬！投資人「活越久領越多」：8年後就完全回本

聯合新聞網／ 綜合報導
00918股息4月15日入帳，有投資人單季爽領45萬。中央社
00918股息4月15日入帳，有投資人單季爽領45萬。中央社

隨著第一季高股息ETF陸續配息入帳，有投資人15號於threads曬出自己持有650張大華優利高填息30（00918），配息高達45萬元，引發網友一陣熱議。「就算大盤跌，我還是穩穩領股息」，這句話讓不少存股族感同身受。

原PO表示，自己選擇00918的原因，不是追求短線價差，而是希望用配息打造退休現金流。他強調：「只要領8年就完全回本，活得越久，領得越多，還能留給小孩繼續領。」面對不少人好奇配息會不會被二代健保重扣？是否是「左手配右手」？他也一一回應。

股息怎麼來？關鍵看「資本平準金」

面對「配息來源會不會讓淨值越來越低」的質疑，這位投資人強調自己會觀察ETF的資本平準金與資本利得來源，以確保配息不是配本金。他指出：「以00918為例，資本平準金目前還有4.79元，就算每次配息0.7元，也能穩配六次以上。」相較下，一度大熱的00929，資本平準金已縮水至1.28元，配息力道明顯趨緩，成為投資人換股的重要參考依據。

0050、0056、00919都買過 最後卻選擇00918？

當被問到為何不選擇0050或0056，他分析：「0050比較適合年輕人小資加碼，我是要提早退休，穩定現金流最重要。」至於0056，他坦言自己曾經在34元買進、40元賣出，之後轉換至00919再進一步配置00918，「追求高息與資本配置的平衡，是目前的核心策略。」

對於00918與00919的差異，他表示兩檔ETF投資標的與配息水準接近，但00918配息率更有競爭力，且目前在他長期觀察清單中仍表現穩定。

網友也關心：會繼續持有多久？

「只要績效不變，我不會離場。」這位投資人直言，他的策略是動態觀察ETF體質，一旦00918配息出現變數，會考慮轉向其他更具潛力的高息ETF。但他也補充，從目前資本利得與平準金來看，00918仍具備中長期持有價值。

至於地緣政治的擔憂，他表示理解市場的不安，但強調自己的策略是分批投入、長期持有、降低波動帶來的心理壓力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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