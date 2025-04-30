法人：AI 依舊是台股的希望 主動式 ETF 有戲

隨著美國科技巨頭財報陸續登場，市場開始回歸基本面。野村投信表示，科技股引領市場廣泛反彈，費半回溫，股市短線打第二隻腳，緩步墊高機會大。在籌碼清洗過後，彭博資料顯示台股本益比降至13倍已經降至近五年的罕見低位，長期投資價值浮現將可望回歸中長期上升軌道。值此市場瀰漫高度不確定性之際，第一檔主動式ETF的野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A） 5月5日掛牌，在經理人專業操盤選股的加持下，可望為投資人創造長期資本增值，也為ETF投資人帶來更多的機會。

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF (00980A)經理人游景德分析表示，4月23日IMF下修今年全球經濟成長，關鍵是預測未來五年全球經濟平均成長3.2%，低於2000~2019年的3.7%，但仍未出現全面性衰退的跡象，目前市場分析師對獲利預期下修幅度不大，在關稅談判結果出爐前，保持謹慎態度仍然是必須的，目前來說「確定」就會是最大利多，包括在美國製造、鋼鋁關稅，一些受惠的廠商可望持續，唯有透過主動選股，不受限指數規範，才有機會脫穎而出。

游景德分析指出，當前基本面狀況還算不錯，尚有助於支撐台股，但若關稅談判難有結論或甚至更糟，下半年經濟及獲利成長將面臨嚴峻的挑戰，台股融資餘額已較去年下修超過30%，融資殺至斷頭令籌碼面乾淨，要再出現如4月7日重挫的風險相對有限，大盤應已來到相對底部位置，現在台股呈現大漲大跌後的量縮觀望期，預計先在半年線尋求支撐，才有機會再反彈來反攻季線。

台股去年獲利創歷史次高，在今年股價大幅回檔的情況下，今年配息金額及配息率值得期待，建議採「雙階段策略」，在市場震盪階段時降波動／增防禦，可關注高股息類股，並在未來各國關稅談判取得一定進展、搶進正值修正回檔的AI產業，目前製造業回流美國的趨勢，工廠成本及效率管理為台商的強項，台廠相對他國供應商仍具備發展AI產業的利基大大幫助AI產業鏈持續投資發展，建議投資人可透過台股主動式ETF應對，無論是具全球科技產業鏈中的戰略地位AI台灣供應鏈或是受益除息旺季的高股息標的，主動選股靈活調整部位，投資皆有機會脫穎而出。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治進一步表示，主動式ETF的發行為台股市場在2025年帶來全新的發展機會，主動式ETF的表現需要優秀專業並重視基本面研究的投資團隊做後盾，野村投信的台股投資團隊長期以來表現有目共睹更是各項基金獎的常勝軍，00980A更結合野村投信獨有的基本面研究以及「成長、價值與動能」三大量化因子，質量兼備精選個股，希望兼顧成長與收益，追求卓越表現。受到川普政策面影響，今年以來台股震盪劇烈，個別產業受到關稅的影響不一，此時更需要扎實的基本面研究做輔助。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。