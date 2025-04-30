快訊

高鐵首例「過站不停」疏失 駕駛連犯4大錯 停職3個月將懲處

傻眼！澳洲電台女DJ是AI生成「播半年才被發現」 超正臉龐曝光

獨／女伴楊小姐發聲明　廖峻「託付重要資產」已交給律師

聽新聞
0:00 / 0:00

川普刀未收、美債殖利率未降、信心未回！股添樂：三大疑慮壓制台股回升…但破底機率低

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股破底機率低？三大風險未解，反彈空間仍受限。中央社
台股破底機率低？三大風險未解，反彈空間仍受限。中央社

＊原影音時間為4月24日

幾週前曾分析過台股走勢，當時直言「再破底的機率不大」，原因在於指數已接近兩倍淨值比，技術面與估值面均有支撐。

不過，市場悲觀情緒蔓延，也難保不會再出現劇烈修正。因此，盤點幾項可能成為「壓垮駱駝最後一根稻草」的因素，格外重要。

三大潛在風險：GDP下修、半導體關稅、美債殖利率

經濟數據表現

以IMF最新預測為例，美國2025年GDP預估從先前數字下修至1.8%，2026年僅剩1.7%。中國則維持在4%左右。

這次關稅效應已明顯被納入主流機構的基準模型，若企業獲利同步跟進下修，市場可能再度震盪；觀察歷史也能印證，股市通常領先企業獲利下跌，當盈利預估全面轉弱時，才是真正的壓力點。

川普五月將公布的半導體關稅政策

若僅針對中國，提高稅率至50%，市場已有心理準備；但若美方進一步清查「晶片出生證明」即針對流片地課稅，台灣勢必受牽連。

畢竟多數晶片仍在台灣製造，後續封裝雖移至東南亞，也難脫美方追稅。此舉可能對台廠造成直接打擊，需高度警戒。

美債殖利率

原預期2024年會逐步下降，但第二季後仍高居不下，甚至逼近4.5%。若繼續走高，將持續吸走資金，壓抑股市估值。這對於槓桿資金及成長股，尤其不利。

市場情緒重創，回升動能仍薄弱

即便台股未再創新低，融資餘額卻在4月快速跳水，投資人信心明顯潰散。VIX恐慌指數飆升，CNN恐懼指數同樣偏空，皆顯示市場處於「驚魂未定」狀態。

股市從來不怕壞消息，怕的是沒有定錨的壞消息。當指數修正與信心撤退同時出現，恢復動能必須花更長時間。

此外，從國泰金控發布的「市場情緒動態」也能看出，股市樂觀指數創下新低。

股民減少消費，連滷蛋都省了下來；耐久財需求也因悲觀情緒而萎縮，景氣樂觀指數同步探底。

中長期仍難複製2023式多頭 高利差削弱資金動能

中長期來看，資本市場也面臨結構性挑戰。日美利差縮小、日圓升值，正在瓦解過去數年的套利交易。

當過去靠低利借入日圓、轉投美股賺取利差的模式不再奏效，資金自然撤出，壓抑資本市場表現。

同時，美債殖利率長期維持高檔，使養老基金、國家基金提高債券配置比重。當安全資產與股市報酬相近，風險資產將失去吸引力...

投資人應降低對未來報酬的預期，年化報酬6%~8%將成為新常態。

台積電美國廠潛藏風險 壓縮整體本益比空間

另一項不容忽視的中長線隱憂，是台積電美國廠的成本壓力。亞利桑那州廠四年累虧近400億元，美方不斷要求加碼投資，未來兩三千億元支出可能壓縮整體毛利率表現。

作為台股最大權值股，若估值因美廠拖累而下修，也勢必牽動大盤結構。

今年宜控槓桿、分散配置、適時左側布局

回顧4月市場風暴，不少法人、散戶都在高槓桿下遭殃。接下來一段時間，首要任務是「去槓桿」，維持資金彈性，避免重演斷頭潮。

右側交易難度提高，建議以「左側交易」為主，在重大利空下以小額分批進場，聚焦價值。也應考慮分散地區風險，透過台股帳戶佈局美股ETF，無須額外開戶，像00646（S&P500）、00924、00971、009800（皆為納指相關ETF）都是可參考標的。

此外，關注高股息ETF即將進行的成分股調整，殖利率水位重新墊高，有望帶來佈局機會。整體來說，2024年不是靠激情賺錢的一年，而是靠紀律與配置走過震盪的關鍵期。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00646元大S&P500 00924復華美國標普500成長ETF 00971野村美國創新研發龍頭ETF 009800中信NASDAQ 2330台積電 台股

相關新聞

川普刀未收、美債殖利率未降、信心未回！股添樂：三大疑慮壓制台股回升…但破底機率低

＊原影音時間為4月24日 幾週前曾分析過台股走勢，當時直言「再破底的機率不大」，原因在於指數已接近兩倍淨值比，技術面與估值面均有支撐。 不過，市場悲觀情緒蔓延，也難保不會再出現劇烈

0050、0056、00878、00919、006208、00713幹嘛選？小犬：我全都要！

規模大的六個ETF 我毫不猶豫地告訴自己：「小孩才做選擇，我全都要！」元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、富邦台50（

從台股大逃殺中突圍！00922攻守兼備…內需+AI成最大亮點

台股重拾2萬點！受到關稅波及，四月以來全球股、債、匯市上演大逃殺，台股也未能倖免於難，4月7日大盤重挫2,065點，刷新歷史單日最大跌幅，投資人紛紛哭喊準備睡公園。所幸在四月底時全球政治局勢趨緩，美國

剛掛牌就搶量！00982B十日均量進榜季軍、殖利率6.15％

台灣的小資族們幾乎都握有至少一張股票，反之擁有債券者少之又少，放眼全球市場中，其實債券市場規模遠大於股票市場，只是台人對其較為陌生。 談到債券普遍波動性比股票低，適合作為對沖股票風險的配置。換句話說

大跌＋畢業文＋國安基金＝穩贏？他曝「這時機」買0050最穩

台股今4/29開低走高，早盤小跌，低點下探20007點附近，隨著台積電、聯發科等權值股黑翻紅，金融、電力、機器人、網通族群等題材股勁揚，激勵指數回升，盤中漲逾160點，站上20200點。PTT網友熱議，只要等股市大跌、網路出現「畢業文」、國安基金進場的時機，就會使投資勝率明顯上升。

一堆美債ETF不想認賠⋯苦主哀嚎想避險！網勸：賣掉換回台幣

隨著美國總統川普重返白宮屆滿100天，美國國會28日復會後，財長貝森特設定通過減稅法案的目標日期為7月4日獨立紀念日。專家指出，在國會共和黨人為減稅尋找財源之際，至少美國縮減聯邦債務的希望將破滅。對債券投資人來說，最後的結果可能是更多苦痛，因為財政部會繼續發債補上資金缺口，一些投資人已擔心全球需求不足以吸納額外的債券。有美債投資人哀嚎「手上一堆美債ETF怎麼避險？」其他人則建議持有日圓、瑞士法郎等非美元資產，或透過金融工具進行對沖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。