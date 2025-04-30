川普刀未收、美債殖利率未降、信心未回！股添樂：三大疑慮壓制台股回升…但破底機率低

＊原影音時間為4月24日

幾週前曾分析過台股走勢，當時直言「再破底的機率不大」，原因在於指數已接近兩倍淨值比，技術面與估值面均有支撐。

不過，市場悲觀情緒蔓延，也難保不會再出現劇烈修正。因此，盤點幾項可能成為「壓垮駱駝最後一根稻草」的因素，格外重要。

三大潛在風險：GDP下修、半導體關稅、美債殖利率

經濟數據表現

以IMF最新預測為例，美國2025年GDP預估從先前數字下修至1.8%，2026年僅剩1.7%。中國則維持在4%左右。

這次關稅效應已明顯被納入主流機構的基準模型，若企業獲利同步跟進下修，市場可能再度震盪；觀察歷史也能印證，股市通常領先企業獲利下跌，當盈利預估全面轉弱時，才是真正的壓力點。

川普五月將公布的半導體關稅政策

若僅針對中國，提高稅率至50%，市場已有心理準備；但若美方進一步清查「晶片出生證明」即針對流片地課稅，台灣勢必受牽連。

畢竟多數晶片仍在台灣製造，後續封裝雖移至東南亞，也難脫美方追稅。此舉可能對台廠造成直接打擊，需高度警戒。

美債殖利率

原預期2024年會逐步下降，但第二季後仍高居不下，甚至逼近4.5%。若繼續走高，將持續吸走資金，壓抑股市估值。這對於槓桿資金及成長股，尤其不利。

市場情緒重創，回升動能仍薄弱

即便台股未再創新低，融資餘額卻在4月快速跳水，投資人信心明顯潰散。VIX恐慌指數飆升，CNN恐懼指數同樣偏空，皆顯示市場處於「驚魂未定」狀態。

股市從來不怕壞消息，怕的是沒有定錨的壞消息。當指數修正與信心撤退同時出現，恢復動能必須花更長時間。

此外，從國泰金控發布的「市場情緒動態」也能看出，股市樂觀指數創下新低。

股民減少消費，連滷蛋都省了下來；耐久財需求也因悲觀情緒而萎縮，景氣樂觀指數同步探底。

中長期仍難複製2023式多頭 高利差削弱資金動能

中長期來看，資本市場也面臨結構性挑戰。日美利差縮小、日圓升值，正在瓦解過去數年的套利交易。

當過去靠低利借入日圓、轉投美股賺取利差的模式不再奏效，資金自然撤出，壓抑資本市場表現。

同時，美債殖利率長期維持高檔，使養老基金、國家基金提高債券配置比重。當安全資產與股市報酬相近，風險資產將失去吸引力...

投資人應降低對未來報酬的預期，年化報酬6%~8%將成為新常態。

台積電美國廠潛藏風險 壓縮整體本益比空間

另一項不容忽視的中長線隱憂，是台積電美國廠的成本壓力。亞利桑那州廠四年累虧近400億元，美方不斷要求加碼投資，未來兩三千億元支出可能壓縮整體毛利率表現。

作為台股最大權值股，若估值因美廠拖累而下修，也勢必牽動大盤結構。

今年宜控槓桿、分散配置、適時左側布局

回顧4月市場風暴，不少法人、散戶都在高槓桿下遭殃。接下來一段時間，首要任務是「去槓桿」，維持資金彈性，避免重演斷頭潮。

右側交易難度提高，建議以「左側交易」為主，在重大利空下以小額分批進場，聚焦價值。也應考慮分散地區風險，透過台股帳戶佈局美股ETF，無須額外開戶，像00646（S&P500）、00924、00971、009800（皆為納指相關ETF）都是可參考標的。

此外，關注高股息ETF即將進行的成分股調整，殖利率水位重新墊高，有望帶來佈局機會。整體來說，2024年不是靠激情賺錢的一年，而是靠紀律與配置走過震盪的關鍵期。

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