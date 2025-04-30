0050、0056、00878、00919、006208、00713幹嘛選？小犬：我全都要！

規模大的六個ETF

我毫不猶豫地告訴自己：「小孩才做選擇，我全都要！」元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、富邦台50（006208）、再加上元大台灣高股息低波（00713），這六大台灣ETF，不論是市值規模、流動性還是配息表現，全都名列前茅，各自具備不可取代的價值。

0050穩穩抓住台灣核心大型股，006208則提供低費率與微幅成分優化，0056和00878帶來穩定現金流與永續成長潛力，00919著重高息與成長雙輪驅動，而00713更以「高股息低波動」特性，為組合注入額外的防禦力。

我選擇全數納入，讓我的投資組合同時兼顧成長性、收益力與抗波動性，真正做到「一次到位」，不再為取捨煩惱，這正是成熟投資人的格局與霸氣。

我為自己設計了「台灣ETF六強全能型的買進策略」，目標是打造一組涵蓋成長、收益與防禦功能的多功能核心組合，同時以市值與成交量優勢，確保持有期間的流動性與操作彈性。

資金配置上，我將20%投入成長核心，其中元大台灣50（0050）占10%、富邦台50（006208）占10%；剩餘80%則投入穩定現金流與低波防禦型資產，均分給元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）與元大高股息低波（00713）。這樣的組合，既能在市場上行時爭取成長，也能在震盪盤整時穩住現金流。

在川普過後，我預計採取不定期不定額為主、搭配市場修正時加碼的策略，並預留戰備金以應對急跌（如指數短期回檔超過10%以上時），確保逢低佈局的靈活性。此外，每年定期檢視庫存狀態，若市場大環境發生重大變化，如全球利率轉向或經濟趨緩，也會機動提高防禦型資產比重。

我預計設下明確紀律：單一ETF持倉不得超過組合總資金的30%，並堅持至少三年以上的長期持有期，以克服短期波動，累積時間與複利效應。這正是我邁向資產穩定成長、攻守兼備之路的最佳實戰計畫。

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