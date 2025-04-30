從台股大逃殺中突圍！00922攻守兼備…內需+AI成最大亮點

台股重拾2萬點！受到關稅波及，四月以來全球股、債、匯市上演大逃殺，台股也未能倖免於難，4月7日大盤重挫2,065點，刷新歷史單日最大跌幅，投資人紛紛哭喊準備睡公園。所幸在四月底時全球政治局勢趨緩，美國電子股回歸主流，也帶動一眾台股交出好表現、28日台股大盤順利重回2萬點，並在29日持續上行、收在20,232點。專家指出台股短線上有望在震盪中持續向上，且時序進入美股財報周，推估後續還有利多釋出提振市場情緒，有望為台股再挹注新動能，可借道市值型ETF，重新搭上台股成長順風車。

台灣市值型ETF熱度持續升溫，其中以國泰台灣領袖50（00922）表現最為突出，根據最新統計，今年以來00922規模成長幅度高達18.07%，成為同類型ETF中成長最快者，元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）則分別有12.16%和10.58%，位居第二和第三，由此可看出，市場對市值型ETF的投資信心持續增溫！專家也補充，今年雖有多檔市值型ETF加入戰局，投資人有更多選擇，惟提醒投資人，投資ETF應回歸風險分散的初衷，避免「一檔獨大」，選擇成分股比重分配得宜的市值型ETF。

投資達人表示，台股加權指數受科技股影響大，特別是AI伺服器產業，觀察美國去年伺服器進口就有3成來自台灣，6成來自墨西哥，由於北美自由貿易協定將美墨伺服器定義為零關稅商品，台廠有機會透過轉移產地至墨西哥來緩解衝擊；同時在中美貿易對峙下，台廠如聯發科、聯詠、瑞昱等IC設計大廠，在手機晶片及ASIC領域有望受惠去美化的轉單商機；藉由靈活遊走在兩大國之間的經商之道，台廠有望在全球市場中保持競爭力並持續成長。

ETF專家則提醒，雖然股市短期出現止穩跡象，但不確定性仍偏高，建議在挑選標的進場時可將市值型ETF擇優考量。以上述提及的00922為例，指數編制上雖受限於個別成分股需低於30%的規則，但反而使00922在股市震盪期間更容易規避個股帶來的風險。觀察00922成分股有將近3成的內需股，包含金融與電信等產業，在關稅風波升溫下有望展現韌性；且AI題材仍有戲，00922持有近43%的半導體股，包括台積電、聯發科與日月光等權值股，在關稅談判陸續明朗後，有望帶領台股迎接一波市值成長。

資料來源：CMoney，統計區間2024/12/31~2025/04/29。

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