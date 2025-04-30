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剛掛牌就搶量！00982B十日均量進榜季軍、殖利率6.15％

聯合新聞網／ 綜合報導
股市會跌、債券照配！你不知道的第二層防線，00982B幫你把穩現金流。中央社
股市會跌、債券照配！你不知道的第二層防線，00982B幫你把穩現金流。中央社

台灣的小資族們幾乎都握有至少一張股票，反之擁有債券者少之又少，放眼全球市場中，其實債券市場規模遠大於股票市場，只是台人對其較為陌生。

談到債券普遍波動性比股票低，適合作為對沖股票風險的配置。換句話說，當景氣下滑、股票大跌時，債券市場往往反向走強，形成一定程度對沖效果，也就是追求報酬與風險平衡投資組合中不可或缺的成員。然而，入門債券市場總要了解怎麼挑最好？

債券ETF小知識 債券收益看這三點！

對債券還一知半解的小資族，可從流動性高、資金門檻低的債券ETF入手，講究債券收益就要看(1)票面利率、(2)殖利率及(3)存續期的差異，找出最符合自己投資屬性的債券標的。

票面利率：債券發行當下所標示的固定利率，不會隨市場變動

到期殖利率：投資人從買進債券後，一直持有到債券到期為止，這段期間的實質投資報酬率

存續期差異：預期債券能收回本金時間，衡量債券對利率變動敏感度的指標

以28日上市的FT投資級債20+（00982B）來說，採用月配息，聚焦收益穩定且抗波動能力強的債券。根據上述收益三點來看，票面利率為5.51%、殖利率為6.15%、存續期為13.07年。先單就票面利率看，已高達5.51%，也就代表之後可以領到的息收高。

00928B甫掛牌 十日均量衝第三

00982B雖然剛上市，但受惠於基本盤面佳，十日均量已經衝進台股債券ETF的季軍，顯見投資人也想趕在六月進場搶息收甜頭。

回看00982B追蹤「ICE 20年期以上BBB級成熟市場美元公司債指數」，專注於企業財務體質健全、還款能力良好的投資級公司債，目前享有逾6％殖利率，選擇BBB+到BBB-評級債券，涵蓋的224檔債券橫跨科技、醫療、金融、通訊等多元領域，多元化的配置來降低風險。

面對當前全球經濟局勢高度不穩的情境下，資金大量流向避險資產，具備長天期投資級債券反倒會在這波避險選項中，因其穩健特性與潛在資本利得優勢，躍升為市場避風港的燈塔。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00982BFT投資級債20+ 債券ETF 台股 報酬率 月配息 資本利得 資產 門檻

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