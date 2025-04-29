0050規模衝破5,000億 三大紀錄稱冠國內 ETF

台股受關稅議題影響修正，投資人把握長線布局機會，積極加碼台股ETF，再加上近期台股反彈挹注，推升元大台灣50（0050）在29日規模正式突破5,000億元大關，達5,019億元，寫下台灣ETF市場新里程碑。

法人指出，台股大盤修正，投資人看準元大台灣50不錯過反彈行情特色，積極進場低接，推升今年以來淨申購衝上1,355億元，投資人數也大增32.1萬人；定期定額戶數35.6萬、今年以來增加7.9萬，皆為國內ETF之冠，勇奪三項冠軍。

同時，元大台灣50也寫下三大紀錄：首檔市值型ETF投資人數突破百萬、規模最大ETF分割案通過、首檔ETF/境內基金規模突破5,000億元。

元大台灣50今年宣布優化費用率成為關鍵原因之一，依目前最新規模來看，經理費率將再降至0.08%，為目前市場上費用率最低的台股ETF；同時，分割議案已通過，未來持有一張會變四張，價格也大幅降低至四分之一、交易流動性更佳，搭配費用率持續優化，更有助複利存股優勢。

今年以來，台股ETF市場中除元大台灣50受到買盤關切外，元大高股息（0056）淨申購金額也高達1,051億元，其餘在百億元之上的依序為國泰永續高股息740億元、群益台灣精選高息715億元、富邦台50達510億元、元大台灣高息低波290億元、大華優利高填息30達163億元、元大台灣50正2達132億元。

元大投信提醒，元大台灣50、元大高股息完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，無法透過增加成分股進行分散，投資前應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。市場出現顯著修正之際，亦是著眼台灣優質企業股營運韌性，及長期相對全球股市的股息配發優勢，評估於相對低點加碼的較佳機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。