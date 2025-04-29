快訊

再批鮑爾！川普：我比他更懂利率 「聯準會那個人」做的不太好　

綠撇賴清德主導大罷免 藍批「說溜嘴」

0050規模衝破5,000億 三大紀錄稱冠國內 ETF

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
元大台灣50（0050）在29日規模正式突破5,000億元大關，達5,019億元，寫下台灣ETF市場新里程碑。聯合報系資料照
元大台灣50（0050）在29日規模正式突破5,000億元大關，達5,019億元，寫下台灣ETF市場新里程碑。聯合報系資料照

台股受關稅議題影響修正，投資人把握長線布局機會，積極加碼台股ETF，再加上近期台股反彈挹注，推升元大台灣50（0050）在29日規模正式突破5,000億元大關，達5,019億元，寫下台灣ETF市場新里程碑。

法人指出，台股大盤修正，投資人看準元大台灣50不錯過反彈行情特色，積極進場低接，推升今年以來淨申購衝上1,355億元，投資人數也大增32.1萬人；定期定額戶數35.6萬、今年以來增加7.9萬，皆為國內ETF之冠，勇奪三項冠軍。

同時，元大台灣50也寫下三大紀錄：首檔市值型ETF投資人數突破百萬、規模最大ETF分割案通過、首檔ETF/境內基金規模突破5,000億元。

元大台灣50今年宣布優化費用率成為關鍵原因之一，依目前最新規模來看，經理費率將再降至0.08%，為目前市場上費用率最低的台股ETF；同時，分割議案已通過，未來持有一張會變四張，價格也大幅降低至四分之一、交易流動性更佳，搭配費用率持續優化，更有助複利存股優勢。

今年以來，台股ETF市場中除元大台灣50受到買盤關切外，元大高股息（0056）淨申購金額也高達1,051億元，其餘在百億元之上的依序為國泰永續高股息740億元、群益台灣精選高息715億元、富邦台50達510億元、元大台灣高息低波290億元、大華優利高填息30達163億元、元大台灣50正2達132億元。

元大投信提醒，元大台灣50、元大高股息完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，無法透過增加成分股進行分散，投資前應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。市場出現顯著修正之際，亦是著眼台灣優質企業股營運韌性，及長期相對全球股市的股息配發優勢，評估於相對低點加碼的較佳機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

台股表現強勢 市場靜待美重磅財報公布

中美緩和+台股築底！00922市值獲利並重…參與台灣資本市場成長

台股開盤下跌16點 台積電開平盤

里昂：美中關稅戰 台股三類偏好族群

相關新聞

一堆美債ETF不想認賠⋯苦主哀嚎想避險！網勸：賣掉換回台幣

隨著美國總統川普重返白宮屆滿100天，美國國會28日復會後，財長貝森特設定通過減稅法案的目標日期為7月4日獨立紀念日。專家指出，在國會共和黨人為減稅尋找財源之際，至少美國縮減聯邦債務的希望將破滅。對債券投資人來說，最後的結果可能是更多苦痛，因為財政部會繼續發債補上資金缺口，一些投資人已擔心全球需求不足以吸納額外的債券。有美債投資人哀嚎「手上一堆美債ETF怎麼避險？」其他人則建議持有日圓、瑞士法郎等非美元資產，或透過金融工具進行對沖。

0050再創高峰…規模破5千億、經理費降至0.08％！網友：006208要撐到何時？

元大台灣50（0050）規模正式突破5,000億元關卡，成為台灣首檔突破此門檻的市值型ETF，同時宣布經理費再降至0.08%，刷新國內市面最低費率紀錄，投資人驚呼「死忠都去扣0050了，006208要

懂主動式 ETF 及被動式平衡型 ETF 迎接投資新趨勢

金管會2025年開放證券投資信託事業發行主動式ETF及被動式平衡型ETF以來，已有多家業者積極規劃發行相關產品，預計市場...

0050規模衝破5,000億 三大紀錄稱冠國內 ETF

台股受關稅議題影響修正，投資人把握長線布局機會，積極加碼台股ETF，再加上近期台股反彈挹注，推升元大台灣50（0050）...

台股科技ETF 擺脫熊抱 AI 趨勢不變 逢低分批布局

關稅變數衝擊下，台股4月初重挫，接著出現跌深反彈，電子股在此波反彈中急行軍。投信法人認為，此波大跌乃「人為熊市」，在融資...

三檔市值型ETF新兵 表現各異

台股昨（29）日第二天收在20,000點大關之上。法人表示， 觀察今年來全新發行的市值型ETF，包括富邦旗艦50（009...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。