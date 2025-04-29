0050再創高峰…規模破5千億、經理費降至0.08％！網友：006208要撐到何時？

別再信美債會垮的假新聞！真的要怕的...其實是這三件事 最近有不少網友問我：「美債是不是要垮了？要不要趕快賣掉？」我本來也納悶這風聲哪來的，結果一查才發現，是某些媒體用超聳動的標題在放火，說什麼美國

2025-04-29 13:35