0050再創高峰…規模破5千億、經理費降至0.08％！網友：006208要撐到何時？

聯合新聞網／ 綜合報導
台股回檔，不影響0050規模繼續長大，29日已達5019億元，經理費率將再降至0.08％。圖／聯合報系資料照片 林俊良
台股回檔，不影響0050規模繼續長大，29日已達5019億元，經理費率將再降至0.08％。圖／聯合報系資料照片 林俊良

元大台灣50（0050）規模正式突破5,000億元關卡，成為台灣首檔突破此門檻的市值型ETF，同時宣布經理費再降至0.08%，刷新國內市面最低費率紀錄，投資人驚呼「死忠都去扣0050了，006208要撐到什麼時候？」

0050最新規模達5,019億元，為台灣首檔破5,000億的市值型ETF，經理費隨規模調降至0.08%，為目前最低費率水準。

今年以來淨申購金額達1,355億元，位居ETF榜首；法人指出0050「追市值、低費率」，流動性、費用優勢將吸引更多核心配置資金。

網友炸鍋回應「已轉扣0050，006208遲早被淘汰」、「拍影片喊話沒用啦，降費才是真誠」、「死忠邦粉越看越心寒」、「邦邦是佛系經營？連新莊棒球場都買別人的廣告」、「0050這麼做才是對投資人有交代」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 ETF 市值型 經理費

相關新聞

0050再創高峰…規模破5千億、經理費降至0.08％！網友：006208要撐到何時？

元大台灣50（0050）規模正式突破5,000億元關卡，成為台灣首檔突破此門檻的市值型ETF，同時宣布經理費再降至0.08%，刷新國內市面最低費率紀錄，投資人驚呼「死忠都去扣0050了，006208要

0050規模衝上5000億元 奪三項冠軍、寫三大紀錄

元大台灣50（0050）2025年氣勢如虹，不僅受益人數突破百萬，在低接買盤湧進下，4月29日規模更突破5,000億元，...

0050規模突破5000億元 關鍵門檻讓投資人開心

不被台股回檔影響，元大台灣50（0050）29日規模突破5000億元，最新規模來到5019億元，改寫台灣ETF市場新里程...

6.5兆美債到期是假議題！股添樂該擔心是「這三件事」：我現在不會買美債

別再信美債會垮的假新聞！真的要怕的...其實是這三件事 最近有不少網友問我：「美債是不是要垮了？要不要趕快賣掉？」我本來也納悶這風聲哪來的，結果一查才發現，是某些媒體用超聳動的標題在放火，說什麼美國

中美緩和+台股築底！00922市值獲利並重…參與台灣資本市場成長

中美貿易對峙似有稍緩跡象，川普表示無意撤換聯準會主席Powell，市場樂觀解讀中美試探性互動，激勵美股四大指數上週勁揚。台股重回20000點大關，國泰投信表示，目前應已進入築底階段，建議可納入今年主流

台股ETF逢低加碼首選這兩檔 0050、0056今年來淨申購雙破千億

台股受關稅議題影響修正，投資人把握長線布局機會，積極加碼元大台灣50（0050）與元大高股息（0056），推升兩者202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。