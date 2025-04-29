0050再創高峰…規模破5千億、經理費降至0.08％！網友：006208要撐到何時？
元大台灣50（0050）規模正式突破5,000億元關卡，成為台灣首檔突破此門檻的市值型ETF，同時宣布經理費再降至0.08%，刷新國內市面最低費率紀錄，投資人驚呼「死忠都去扣0050了，006208要撐到什麼時候？」
0050最新規模達5,019億元，為台灣首檔破5,000億的市值型ETF，經理費隨規模調降至0.08%，為目前最低費率水準。
今年以來淨申購金額達1,355億元，位居ETF榜首；法人指出0050「追市值、低費率」，流動性、費用優勢將吸引更多核心配置資金。
網友炸鍋回應「已轉扣0050，006208遲早被淘汰」、「拍影片喊話沒用啦，降費才是真誠」、「死忠邦粉越看越心寒」、「邦邦是佛系經營？連新莊棒球場都買別人的廣告」、「0050這麼做才是對投資人有交代」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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