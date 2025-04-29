國防概念ETF出風頭 元大航太防衛科技今年來漲逾18%

全球股市持續受川普關稅不確定性干擾，高本益比科技股首當其衝，資金轉向關注其他投資主題。統計目前有八檔率先收復4月跌幅的股票ETF，包含元大航太防衛科技（00965）、中信日本商社、復華日本龍頭、富邦印度、國泰日經225、元大日經225、國泰數位支付服務、野村日本動能高息。

其中，國防相關的元大航太防衛科技今年以來漲勢一枝獨秀，歷經全球股市最恐慌時刻後，率先收復4月跌幅，今年以來至4月28日已累積上漲18.5%，領漲至雙位數，為股票型ETF中表現最為強勢一檔。

法人表示，白宮直接指名對沖貿易戰就是向美國買軍備，再加上地緣風險升溫，國防預算攀高，有助國防產業表現。

專家分析，隨地緣風險持續升溫，國際軍事研究權威機構-SIPRI公布數據顯示，2024年全球國防支出達2.7兆美元，創冷戰結束以來增幅最大一年。

而川普政府就任後調整政策立場，促使歐洲提升國防預算，將再推升全球軍事擴張，支持全球航太防衛供應鏈成長。

元大航太防衛科技今年以來漲幅在主要資產中僅次黃金，專家分析，除了地緣風險帶來的產業利多，白宮更直接點名要減少關稅衝擊方法就是向美國採購軍備，讓軍工題材成為關稅議題下中最受惠的主題投資。而黃金主要聚焦避險，近期隨股市回溫出現漲多回落，建議投資人可適時關注國防概念ETF的投資機會。

富邦投信指出，美日雙方皆有共識在90天的暫停期結束前達成關稅協議，加上日經225指數及東證指數技術面皆出現V型反彈，顯示日股市場有望觸底，搭配近期美元指數回彈使日圓短期趨貶，帶動日股出口型製造商營運看佳，進而挹注日股上漲動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。