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高含「金」量ETF商品 有看頭

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
含金量前十大的泛市值型ETF
含金量前十大的泛市值型ETF

當前市場氣氛仍籠罩在貿易政策不確定性，資金傾向尋找股價相對穩定的標的，如受關稅政策衝擊相對較小的金融業，尤其隨著除權息旺季到來，現金股利殖利率相對高的金融股，有望吸引資金進駐，高含「金」量台股ETF也相對有表現機會。

統計市面上含金量最高的泛市值型ETF前三名，分別為凱基優選30（00938）金融股占比64.1%、國泰台灣領袖50持有17.7%的金融股、元大臺灣ESG永續17.3%。其餘如富邦公司治理、永豐臺灣加權、群益台ESG低碳50、中信臺灣智慧50、富邦台50、元大台灣50、元大MSCI台灣持有金融股比例則落在11%至14%間。

進一步觀察金融股占比較高的前十檔ETF股價表現，大盤今年來下跌13%，與其他ETF10%~14%跌幅相比，凱基優選30表現相對穩定。該檔ETF布局重點在大型龍頭金控股，直接受惠股價回升，亦較其他產業抗震。

法人表示，金融股2024年每股盈餘將較2023年成長27.7%，超過85%金融股稅後淨利預估可望正成長，14家主要金融股稅後淨利成長率更高達64.4%。目前市場上已有近八成金融股公告現金股利，整體現金殖利率約3.2%，增強配息成長潛力。

國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇表示，國泰台灣領袖50各類資產占比，半導體業逾四成、金融保險第二，約17%、電腦及周邊設備業11.1%，前三大產業權達七成，也有中華電、台灣大等電信和傳產股，具有市值代表性並兼具長期發展趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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