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三檔市值型ETF新兵 表現各異

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
今年來發行的市值型ETF
今年來發行的市值型ETF

台股昨（29）日第二天收在20,000點大關之上。法人表示， 觀察今年來全新發行的市值型ETF，包括富邦旗艦50（009802）、保德信臺灣市值動能50、聯邦台灣精彩50表現各異，建議投資人可定期定額逢低布局。

川普施壓聯準會要求降息並批評主席鮑爾，引發市場對央行獨立性的疑慮，導致道瓊大跌、美元走弱、金價創高。後續川普改口、官員釋出降息訊號，市場情緒回穩，美股反彈、台股攻上2萬點。

法人指出，觀察今年新掛牌三檔市值型ETF，雖然都是市值型ETF，但因追蹤指數不同，其成分股也不盡相同，故各有不同表現。

富邦旗艦50追蹤台灣旗艦動能50指數，訴求市值前200大股票，經流動性、波動度及獲利能力篩選後，依據動能指標、考量動能反轉並顧及產業平衡，擇優挑選50檔成分股，表彰台灣市場具投資動能之旗艦型股票組合績效表現。

保德信臺灣市值動能50追蹤臺灣市值動能50指數，聚焦台灣50檔指標企業，首創市值成長篩選機制，不僅要市值大、市值成長快速，全方面挑選體質佳的好公司。

聯邦台灣精彩50追蹤台灣50權重上限30%指數。該指數為台灣50指數同一個系列，投資台灣市值前50大公司。這檔ETF以台灣50權重上限30%指數為基礎，將單一持股比例上限設計在30%，其餘70%權重分散配置49檔具成長潛力的上市公司。

富邦旗艦50、保德信臺灣市值動能50、聯邦台灣精彩50昨日收盤價依序為9.06、9.01及10.29，前二檔目前位在發行價之下，正是逢低布局良機，第三檔淨值創下掛牌以來新高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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