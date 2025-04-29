0050規模衝上5000億元 奪三項冠軍、寫三大紀錄

元大台灣50（0050）2025年氣勢如虹，不僅受益人數突破百萬，在低接買盤湧進下，4月29日規模更突破5,000億元，最新規模來到5,019億，寫下台灣ETF市場新里程碑，鞏固市值型投資王者地位。

法人指出，台股大盤修正，投資人看準0050不錯過反彈行情特色，積極進場低接，推升今年以來淨申購衝上1,355億元，投資人數也大增32.1萬人；定期定額戶數35.6萬、今年以來增加7.9萬，皆為國內ETF之冠，奪三項冠軍；至於0050寫下的三大紀錄則為：首檔市值型ETF投資人數突破百萬、規模最大ETF分割案通過、首檔ETF/境內基金規模突破5000億。

0050追蹤台股市值最大龍頭企業，成分股涵蓋電子、金融、傳產等核心產業，隨台灣產業升級轉型同步成長。自2015年以來，臺灣50指數有六年優於加權股價指數，累積含息報酬率更大幅超越約60個百分點，突顯市值型投資的長期優勢，再加上0050調降費用率後，毫無懸念地成為市值型投資首選，令投資人具有強大買進信心。

今年0050宣布優化費用率後，依目前最新規模5000億，經理費率將再降至0.08%，為目前市場上費用率最低的台股ETF；同時分割議案已通過，未來持有1張會變4張，價格也大幅降低至四分之一，入手更容易、交易流動性更佳，搭配費用率持續優化，更有助複利存股優勢。 0050在4月29日規模突破5,000億元，最新規模來到5,019億，寫下台灣ETF市場新里程碑。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。