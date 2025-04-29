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0050規模突破5000億元 關鍵門檻讓投資人開心

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股回檔，不影響0050規模繼續長大，29日已達5019億元，經理費率將再降至0.08％。圖／聯合報系資料照片
台股回檔，不影響0050規模繼續長大，29日已達5019億元，經理費率將再降至0.08％。圖／聯合報系資料照片

不被台股回檔影響，元大台灣50（0050）29日規模突破5000億元，最新規模來到5019億元，改寫台灣ETF市場新里程碑，根據之前元大投信公布的優化費率措施，規模達5000億元，經理費率將再降至0.08％，是目前市場上費用率最低的台股ETF。

法人指出，台股大盤修正，投資人看準0050不錯過反彈行情特色，積極進場低接，推升今年以來淨申購衝上1355億元，投資人數也大增32.1萬人；定期定額戶數35.6萬、今年以來增加7.9萬，皆為國內ETF之冠。

0050追蹤台股市值最大龍頭企業，成分股涵蓋電子、金融、傳產等核心產業，隨著台灣產業升級轉型同步成長，自2015年以來，台灣50指數有6年優於加權股價指數，累積含息報酬率超越約60個百分點。

法人表示，0050除了經理費用降低至0.08％外，0050日前也通過分割議案，未來持有1張會變4張，價格也大幅降低至4分之1，有助於提高交易流動性，搭配費用率持續優化，也有助複利存股優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

元大投信 台股

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