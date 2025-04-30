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大跌＋畢業文＋國安基金＝穩贏？他曝「這時機」買0050最穩

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報資料照片
台股示意圖。聯合報資料照片

台股今4/29開低走高，早盤小跌，低點下探20007點附近，隨著台積電、聯發科等權值股黑翻紅，金融、電力、機器人、網通族群等題材股勁揚，激勵指數回升，盤中漲逾160點，站上20200點。PTT網友熱議，只要等股市大跌、網路出現「畢業文」、國安基金進場的時機，就會使投資勝率明顯上升。

一名網友於PTT分享投資心得，他提出一套「等大跌＋畢業文出現＋國安基金進場」的操作公式，認為只要等到市場恐慌、畢業文充斥、國安基金出手時，手握閒錢一舉all in買進0050等大盤ETF，勝率極高，或是以閒錢分批買進，他甚至認為比長期存股來得穩妥，且容易克服心理壓力。

部分網友認為，這套「大跌＋畢業文＋國安基金進場」公式確實簡單又有效，直言「低買高賣賺錢就是這麼簡單」、「國安基金每次進場後市場都會回穩」、「大跌時進場真的很好賺」，也有人分享「這招5年用一次就大賺一次」。不少人認為，與其長期存股忍受高波動，不如累積閒錢等大機會一擊命中，「只要熬得住空手等待，大跌進場絕對勝率高」。

另一派網友則提醒，真正遇到市場崩盤、畢業文滿天飛時，多數人往往因恐慌不敢進場，「當恐慌來臨時，手會抖，根本無法all in」、「問題是恐慌時敢買的人很少」、「大跌出現可能幾年才一次，中間空手會錯過行情」，還有人指出，「國安基金進場未必在最低點，可能還要再忍受套牢」。此外，也有人提到，「大跌機會可能幾年才出現一次，長期空手容易錯過整個多頭漲勢」，認為定期定額或長期持有反而更適合一般投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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