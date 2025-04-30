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一堆美債ETF不想認賠⋯苦主哀嚎想避險！網勸：賣掉換回台幣

聯合新聞網／ 綜合報導
新台幣走強。聯合報系資料照
新台幣走強。聯合報系資料照

隨著美國總統川普重返白宮屆滿100天，美國國會28日復會後，財長貝森特設定通過減稅法案的目標日期為7月4日獨立紀念日。專家指出，在國會共和黨人為減稅尋找財源之際，至少美國縮減聯邦債務的希望將破滅。對債券投資人來說，最後的結果可能是更多苦痛，因為財政部會繼續發債補上資金缺口，一些投資人已擔心全球需求不足以吸納額外的債券。有美債投資人哀嚎「手上一堆美債ETF怎麼避險？」其他人則建議持有日圓、瑞士法郎等非美元資產，或透過金融工具進行對沖。

聯邦眾議院共和黨人希望在5月26日的陣亡將士紀念日之前，通過減稅法案，延長預定今年底到期的2017年減稅措施，並且調降部分稅率、提高舉債上限，參院領袖則打算在7月再完成參院版法案，8月再表決。另外新台幣持續走強，台北外匯市場新台幣兌美元4/29中午暫收32.294元，強升1.71角，成交金額9.09億美元。

一名網友PTT發文表示，他手中持有不少美債ETF，不想認賠賣出，希望靠領息慢慢回本，但眼見台幣強勢升值，匯損風險升高，便詢問是否有人透過買入美元反向ETF或其他方式來避險。

其他網友建議「賣掉換回台幣」、「直接買黃金」、「透過外匯期貨避險」，也有人直言「美債本身就是避險資產，沒必要再避險一次」，強調重點在於持有心態與資產配置。而部分網友則提醒，想對沖匯率風險，可以考慮持有日圓、瑞士法郎等非美元資產，或透過金融工具進行對沖，但操作門檻與成本不容忽視。

此外，也有網友直言，「想要股、債、匯全部都賺，基本上是做夢」，認為若無法承受波動，最直接的方式就是減碼美元資產、轉回台幣或台股布局。面對全球金融市場劇烈變動，如何平衡報酬與風險，成為投資人不得不謹慎思考的重要課題。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF PTT 債務 台幣 台股 美債

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