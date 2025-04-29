6.5兆美債到期是假議題！股添樂該擔心是「這三件事」：我現在不會買美債

別再信美債會垮的假新聞！真的要怕的...其實是這三件事

最近有不少網友問我：「美債是不是要垮了？要不要趕快賣掉？」我本來也納悶這風聲哪來的，結果一查才發現，是某些媒體用超聳動的標題在放火，說什麼美國政府6月恐無法償還6.5兆美元國債，甚至預言「台股恐跌7成、比2008金融海嘯還慘」。

講真的，我也點進去看了，但看完只想說：「這不是誤導，什麼才是誤導？」

事實上，我們專欄早在4月25日就針對這議題做過詳盡解析。所謂「6.5兆美元6月到期」，本身就是錯誤資訊。

根據財政部實際資料，今年美國確實有大量債務到期，但那是分散在上半年各個月份，不是「6月單月爆炸」；6月實際到期的數字只有約1兆美元，反而4月壓力更大，超過2.3兆美元，這根本就是債券市場再平常不過的再融資週期。

很多人搞不清楚什麼叫「債到期」？簡單說，公債有期限，到期後就要再發新債來還舊債，也就是所謂「借新還舊」。

這並不代表美國政府一夕之間得拿出6.5兆來還清所有債務。現在外界真正擔心的，其實不是「還不出錢」，而是「誰還願意借錢給美國」。

美國債務問題有多嚴重？這三件事才是真的該擔心

我認為，美債風險可歸納為三個方向：

一、信心崩潰，全球不再買美債

這才是最真實的危機。如果大家對美元失去信心，或懷疑美國還不出錢，那美債買盤減弱才會出問題。這也是為什麼各國央行這兩年積極增持黃金，而我們在上一部影音中也特別強調「去美元化」的威脅。

二、債息壓力太大，拖垮財政

以目前36兆美元的債務來看，美國一年光是利息支出就超過1兆，佔稅收的20%。雖然暫時還撐得住，但如果總債務擴大到40、45兆，而經濟又無法同步成長，那情況就不妙了。

三、債務上限政治化，惡性擴張拖累市場

美國的債務上限制度高度政治化，常常因為國會拉鋸導致「技術性違約」風險升高。

每當這樣的新聞出來，就會造成全球市場恐慌，這才是真正讓人頭痛的黑天鵝。

那現在能買美債嗎？老實說，我不會

我的立場其實一直很清楚：我從來不買美債，原因也很簡單——債券波動雖小，但報酬率也不高。如果只是為了「配息安心」，那你應該知道，過去15年0050年化報酬有12%，0056也有10%，而美債指標ETF（如TLT）平均只有2.8%。

也因此，我不建議從「價差角度」投資美債，尤其是長天期債...你以為升息、降息能預測得準嗎？不如乾脆去買股票或投資級公司債。

現在很多A級公司債殖利率比股票高，配息穩定又有稅務優勢，比長債或非投等債更適合當成資產配置的一環。

美債不會垮 但別再幻想暴賺

回到一開始的問題，美債會不會倒？目前沒有這可能...

美債會不會噴？機率也不大...

但它會破底嗎？同樣機率不高...

那既然如此，我還是建議，台股、美股現在折扣開啟，不如把資金投在更有效率的地方。你想賺價差，買股票就對了；想要穩穩收息，那就選殖利率高的投資等級公司債ETF，其他的，別被媒體帶風向了。

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