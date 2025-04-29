0050、0056怎會有年化投資報酬率20％的想像？邏輯投資：實測08年800萬各投一半績效曝光

投資報酬率憑感覺一定會有誤差，20%年化投報率絕非合理目標。

假設從2008年1月投入800萬元資金，一半投資0050，一半投資0056，截至今日的年化報酬率約8.7％，投資組合總值來到3,269萬，總報酬率約308%。

如果更極端地假設是從金融海嘯低點2008年12月投入800萬元資金，則年化報酬率上修至13.3％，投資組合總值來到5,877萬，總報酬率約634%。

我不清楚為何投資0050、0056，會有年化投資報酬率20%的想像？

要知道年化投資報酬率20%對一般投資人，或者對投資專家來說，都不是一個很合理的目標，因為勢必要承擔極大的風險，霍華‧馬克斯也在「投資最重要的事」這本書談過（真的建議投資前至少看完這本書），投資人應該要有「合理報酬」的觀念，並且不能迷信高風險等於高報酬，君不見這波就有許多投資人直接畢業甚至背上債務。

所以這裡還是要提醒投資朋友，不要看了網路上的某些觀點，就盲目地追求20%的平均年化投資報酬率，因為光是要長期打敗大盤，就已經是極其困難的目標，我認為要先有一個合理的目標設定，再來規劃自己的投資策略與組合，才是比較理性穩妥的作法。

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