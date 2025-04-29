避開美債危機…00950B配息0.076元！知美：與00937B比較誰贏？

美國公債失去信心，投資人是否改選投資級公司債呢？

凱基A級公司債（00950B）與群益ESG投等債20+（00937B），兩者如何選？

美國川普反反覆覆的關稅政策，導致美國股市債市同時下殺！

投資人為了增加資產的穩定性，往往會加入債券成為投資組合的其中一環，而由美國政府擔保的美國公債，更被投資人認為是違約風險趨於零的商品，只是川普反反覆覆的關稅政策，讓全球投資人對於美元、美國公債開始失去信心，想要從美國公債中逃離，卻又不想要調整股債資產配置的比例，不少投資人會選擇，違約風險相對低的投資等級公司債！

美國公債陷入逃難潮，台股市值型、高股息ETF價格崩盤，想要增加資產豐富性，不如參考看看公司債。

台灣比較夯的債券型ETF，主要分為：美國公債、投等債、非投等債三種，其中投資級公司債，可以選擇信用評級比較高的A級，也可以選擇信用評級比較低的BBB級。

只是觀察00950B、00937B，今年以來追蹤A級公司債的00950B表現更抗跌，含息總報酬率只微微下跌0.87%，同期時間，追蹤BBB級的00937B，含息總報酬率總共下跌3.01%。

接著比較同期殖利率表現，00950B今年以來，1~4月累積殖利率2.11%，也是略勝於00937B的2.07%。

簡單幫大家整理到目前為止的小重點，追蹤A級的00950B、BBB級的00937B怎麼選？

不論是從違約風險的角度，今年以來含息總報酬率、累積殖利率，通通是由00950B勝出。

今年台美股進退兩難加上對美國公債失去信心，投資人轉往違約風險低的投等債ETF！

觀察今年以來，台股不論是市值型還是高股息，價格通通跌不停，想要選擇價格比較穩定的債券型，卻又發現大家對於美國公債沒有信心，今年以來，投等債ETF價格相對抗跌，想要同時領到更多配息，選擇追蹤A級的00950B表現更優於追蹤BBB級的00937B。

00950B追蹤指數主要投資A級債(A-、A、A+)，同時要求固定票息利率且大於4.5%，2025年04月17日，凱基投信官網公告，00950B凱基A級公司債，2025年5月，預計配息0.076元，利用市場最新的收盤價格14.37元計算，單月配息率0.53%，年化配息率6.35%。

00950B本次配息資訊如下

配息金額：0.076元 最後買進日：2025年05月02日 除息日：2025年05月05日 配息日：2025年05月28日

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