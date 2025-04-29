快訊

「零負評YTR」孫女遭質疑白吃白喝？罕動怒回擊：這樣列夠詳細了嗎

川普已成「放羊的孩子」放話股市還是續漲？他曝市場態度變了

星巴克「買一送一」加碼！再延長2天、一樣有星冰樂

聽新聞
0:00 / 0:00

避開美債危機…00950B配息0.076元！知美：與00937B比較誰贏？

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

美國公債失去信心，投資人是否改選投資級公司債呢？

凱基A級公司債（00950B）與群益ESG投等債20+（00937B），兩者如何選？

美國川普反反覆覆的關稅政策，導致美國股市債市同時下殺！

投資人為了增加資產的穩定性，往往會加入債券成為投資組合的其中一環，而由美國政府擔保的美國公債，更被投資人認為是違約風險趨於零的商品，只是川普反反覆覆的關稅政策，讓全球投資人對於美元、美國公債開始失去信心，想要從美國公債中逃離，卻又不想要調整股債資產配置的比例，不少投資人會選擇，違約風險相對低的投資等級公司債！

美國公債陷入逃難潮，台股市值型、高股息ETF價格崩盤，想要增加資產豐富性，不如參考看看公司債。

台灣比較夯的債券型ETF，主要分為：美國公債、投等債、非投等債三種，其中投資級公司債，可以選擇信用評級比較高的A級，也可以選擇信用評級比較低的BBB級。

只是觀察00950B、00937B，今年以來追蹤A級公司債的00950B表現更抗跌，含息總報酬率只微微下跌0.87%，同期時間，追蹤BBB級的00937B，含息總報酬率總共下跌3.01%。

接著比較同期殖利率表現，00950B今年以來，1~4月累積殖利率2.11%，也是略勝於00937B的2.07%。

簡單幫大家整理到目前為止的小重點，追蹤A級的00950B、BBB級的00937B怎麼選？

不論是從違約風險的角度，今年以來含息總報酬率、累積殖利率，通通是由00950B勝出。

今年台美股進退兩難加上對美國公債失去信心，投資人轉往違約風險低的投等債ETF！

觀察今年以來，台股不論是市值型還是高股息，價格通通跌不停，想要選擇價格比較穩定的債券型，卻又發現大家對於美國公債沒有信心，今年以來，投等債ETF價格相對抗跌，想要同時領到更多配息，選擇追蹤A級的00950B表現更優於追蹤BBB級的00937B。

00950B追蹤指數主要投資A級債(A-、A、A+)，同時要求固定票息利率且大於4.5%，2025年04月17日，凱基投信官網公告，00950B凱基A級公司債，2025年5月，預計配息0.076元，利用市場最新的收盤價格14.37元計算，單月配息率0.53%，年化配息率6.35%。

00950B本次配息資訊如下

配息金額：0.076元

最後買進日：2025年05月02日

除息日：2025年05月05日

配息日：2025年05月28日

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00937B群益ESG投等債20+ 00950B凱基A級公司債

知美Jimmy

追蹤

延伸閱讀

美國公債幾乎可視為無風險資產的存在！伊森：00679B、00687B、00931B

00919、00929、0056、00878、00927…存股人「曝光標的」：去年股息210萬

0050、0056、00878、00919、00679B怎配置降低傷害？專家吐實言：股債雙殺

美債6月要違約？「別被媒體騙了」 專家：00687B、00679B仍有避險功能

相關新聞

0050、0056怎會有年化投資報酬率20％的想像？邏輯投資：實測08年800萬各投一半績效曝光

投資報酬率憑感覺一定會有誤差，20%年化投報率絕非合理目標。 假設從2008年1月投入800萬元資金，一半投資0050，一半投資0056，截至今日的年化報酬率約8.7％，投資組合總值來到3,269萬

避開美債危機…00950B配息0.076元！知美：與00937B比較誰贏？

美國公債失去信心，投資人是否改選投資級公司債呢？ 凱基A級公司債（00950B）與群益ESG投等債20+（00937B），兩者如何選？ 美國川普反反覆覆的關稅政策，導致美國股市債市同時下殺

殖利率破10％…00919、00915、00712現甜蜜價！小童：股市拉回更該布局

＊原影音拍攝時間為4月18日 嗨大家好，我是小童！ 很多人都覺得股市拉回很可怕，但你有想過嗎？有沒有可能這正是你買高股息、債券或其他配息型ETF最好的時機呢？ 有需求當然可以買配息商

00929負14％但堅決不賣出？存股哥三理由：照這策略00878和00713早就停損

前幾天幾個老鐵在限動問答問我00929要不要停損？但畢竟我無法幫各位做決定，只分享我自己的看法跟觀點，還有接下來我怎麼做，如何決定再請老鐵們自己評估看看。 先講結論，我自己是不會停損。目前我持有

最亂年代⋯不追最賺、避開最慘！00950B「平庸的穩定」陪你走過川普變局

近期美國總統川普對中國等國關稅政策動向反覆，讓全球市場再度籠罩不確定性陰影...當股市、債市波動加劇，如何找到兼顧現金流與穩定成長的資產，成為投資人思考的重點。凱基A級公司債（00950B），以「中天

00713、00919、私募基金齊發威？37歲男月領14萬考慮退休

面對高壓爆肝的職場生活，不少人渴望財務自由提早退休。一名37歲上市公司員工在Dcard發文，透露自己年收180萬元，但因對公司前景憂慮、工作壓力劇增，開始思考提前退休的可能。他的每月被動收入高達14萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。