殖利率破10％…00919、00915、00712現甜蜜價！小童：股市拉回更該布局

＊原影音拍攝時間為4月18日

嗨大家好，我是小童！

很多人都覺得股市拉回很可怕，但你有想過嗎？有沒有可能這正是你買高股息、債券或其他配息型ETF最好的時機呢？

有需求當然可以買配息商品

首先，只會聚焦在高股息或配息型ETF，不會探討什麼「買高股息不如買市值型」之類的話題，所以請不要在底下留言說：「小童，你不是說股市拉回要買市值型ETF去搭上權值股的漲幅嗎？」或是說：「小童，可是長期而言市值型的績效比高股息好欸」之類的...

因為說真的，有些人就是有買高股息或債券ETF的需求。你不能單純因為某某標的報酬好，就叫別人去買。它背後的波動、抱不抱得住、投資起來壓力大不大，以及有沒有時間自己操作，這些都是要一併考慮進去的。

所以我才會一直強調，我認為並沒有誰一定適合什麼、誰一定不能買什麼，一切都只在於有沒有滿足自己的需求罷了。

拉回你才能買更多的單位數

而如果你是對高股息ETF有需求的話，為什麼拉回你反而應該要感到開心呢？

原因就是，這一類的配息商品，不就是在比誰能在有限的資金裡買到更多的單位數嗎？如果你有更多單位數的話，那自然配息就可能領得更多。

所以我才會說，拉回你應該要感到開心，因為這正是你累積單位數或張數的好時機！

有發現嗎？不論是市值型、高股息，甚至債券...都必須要判斷價格走勢，才能得到各自的目標。

以市值型來說，專注在價格，你才能賺到價差；而高股息跟債券，專注在價格，你才能買到更多的單位數。

所以，不論任何商品，其實你都應該要關注價格本身，而不是盲目地只看一些新聞消息，看到利多就說漲，看到恐慌就拋售，這樣只會被市場情緒牽著走，最終成為人人唾棄的韭菜。

配息ETF表格一次看

那以目前來看，有哪些殖利率不錯的高股息或是債券，是大家可以挑選的呢？

這邊我整理了一份表格給大家當作參考。

切記，這邊的數據都不是絕對！有些標的因為發行時間好懂得「投胎」，所以一上市就搭上多頭可以發得比較多；但有些標的因為發行時間比較長或比較尷尬，所以配息表現就普普。

因此這邊的數據，大家就記得當作參考就好！

以這份表格來看，表現較亮眼、預估殖利率超過10%的總共有三檔，分別是：00919、00915，以及00712。

甚至打個八折、抓保守一點，這三檔也可以維持大概8%的好表現。

所以如果你是認同這幾支選股邏輯的話，那確實是可以勇敢買進的好時機。

畢竟如果以00919為例，如果你是買在高點的26、27元，殖利率雖然也是有大概8%左右，但還是跟你現在進場差了有2%之多。

因此這也是為什麼我說，高股息也是需要看價量分析的原因；因為如果你買得好，其實是有機會在有限資金裡爭取到更多的單位數，進而領到更多配息！

當然，領息不能只看配息的高或低。

對有些人來說，其實「配得穩不穩」才是最重要的重點。

因此我們可以看到，00933B跟00937B大約都有6%的好表現，即便也打個八折好了，那至少也有接近5%的殖利率。

你不要小看這5%，它跟高股息的忽高忽低可以說是天壤之別！

債券因為是債權，所以它有優先償還的義務，自然配息表現就會相對平穩。

因此我們才可以看到，債券的配息紀錄幾乎都是維持相近的水平，甚至金融債的00933B還不跌反增喔！

所以如果你是有領息需求的話，那現在的債券，甚至非投等債，確實是一個不錯的選擇！

不過這邊我還是要強調一下，因為非投資等級債券還是屬於風險相對高的債券。

因此投資之前請先確定你可以接受這樣的風險，再來考慮。

但這部分我認為大家也不用太害怕。

之前我也跟大家分享過，目前市場上普遍的非投等債ETF，例如00953B、00945B，它們都有把風險較高的CCC等級剃除，只留下BB到B、違約率不到5%的低違約率非投等債。

加上目前多數非投等債也都配置了短年期條件，這樣價格波動幅度就可以再縮小很多。

因此我認為大家只需要把資金分配好，其實根本不用太過擔心。

其他像00770、00712、00882也是大家可以看看得海外高股息ETF！

總之，不論是價差的商品，還是配息的商品，適度的學習價量分析，都可以讓你很好的從中受益。

股價拉回其實大家也不用太過害怕，因為如果你的資金有分配好，反而拉回正是你逢低布局的好時機！

因此，一切的重點都在於「資金分配」跟「風險規劃」。

這兩個是我認為在投資交易中最重要的存在，千萬不要再隨便All in了！

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。