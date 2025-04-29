00929負14％但堅決不賣出？存股哥三理由：照這策略00878和00713早就停損

前幾天幾個老鐵在限動問答問我00929要不要停損？但畢竟我無法幫各位做決定，只分享我自己的看法跟觀點，還有接下來我怎麼做，如何決定再請老鐵們自己評估看看。

先講結論，我自己是不會停損。目前我持有43張00929，成本均價19.74，帳面-$121,747（-14.24%），以下是我不停損的三個理由。

00929只佔我總資產比例不到10%

目前00929只佔我股票總值的9.5%，如果加上黃金跟現金部位，那它在我的總資產的比例就更低了，這點比例的帳損對我影響微乎其微，且科技股的特性就是容易大起大落，我拿9.5%的比例來賭未來的爆發，我認為是合理的，畢竟多頭時的00929威力如何大家也都看過，漲幅跟配息絕對是高股息前段班。

股息大大增加我的容錯率

現在的00929被人詬病就是配息配不出來，那你說對我有沒有影響呢？我自己覺得有影響但不多，我還有其他高股息跟金融股可以補上00929的空白，萬一最糟的狀況00929一直維持0.05，我今年的股息總值還是可以輕鬆突破50萬。

這就是我之前提過股息可以提高你的「容錯率」的觀念，讓你可以有更多的選擇，而不是遇到帳損、降息就只想著把它出清。如果說停損是比較保守、符合人性的方式，那我的股息讓我可以做出積極、違反人性的選擇，萬一00929的配息跟股價又回到以往的水準，那我停損的行話不是嘔死了。

股市長期穩定向上

既然股市呈現長期穩定向上，那持有的標的跟著市場起伏不是很正常的事嗎？如果我遇到下跌段只有停損一條路可以走的話，那這樣一路停損下去我要如何才能參與完整市場，累積出現在的部位跟現金流？

要是我只用這個停損策略，那我的帳面現在大概是這樣，第一金、00878、00713早就被我停損掉了，帳面剩一些7788的標的，報酬、總值、現金流都不高，轉了10年圈子，累積有限，還未必能達成長期目標，與其這樣我寧願長期持有、完整參與市場漲跌。

接下來我要怎麼做？

00929配息配得不好是事實，但還是可以針對資金去做一些調整，畢竟一股腦把100%的資金全部買年化殖利率預估剩下3.3%的高股息，也不是太有效率的選擇，適度調整標的配置，不僅分散風險，也有助於提高整體現金流表現，因此我現在也把大部分資金都買殖利率預估更高的高股息，這樣的調整其實從今年就開始了。

我把主要的資金流向改成自己比較有把握的00878、00919，如此一來還是可以持續穩定累積我要的現金流，00929的部分就改成閒錢及本身的股息再投入，慢慢降低成本同時也增加持股部位。

這樣一來，我認為自己的資金配置會更加穩健，主力部位穩定成長，00929則以輕鬆靈活的方式慢慢優化持有成本與未來潛力，同時兼顧了現金流累積與整體資產布局的彈性。

總之，這是我自己對於市場的理解還有基於我自己的現況，做出我認為對自己最有利的選擇，存股看的是長期，是一場耐心與紀律的長跑，穩健累積、持續優化、股息再投入，才是能走得長久的關鍵。

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