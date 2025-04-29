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這檔ETF規模逆勢成長 經理人解析投資風向

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股近日屢攻2萬點大關，國泰投信表示，目前應已進入築底階段，可納入2025年主流的市值型ETF，惟投資人仍須做好資產配置，以因應關稅尚未完全底定前，未來市場仍有可能有所變化。

國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇表示，今年以來多檔市值型ETF加入台股市場，雖都以市值為指數編製原則，但各檔規則及成分股比重仍略有差異，較早成立的因無個別成分股需低於30%的規定，容易造成一檔獨大的情形；投資人可回歸ETF投資初衷，ETF發行的優勢是要協助投資人將雞蛋分開放，如果一個籃子裡有一顆是鴕鳥蛋，對於一籃子投資就有影響過於巨大的風險產生，反而不利於ETF風險分散的原意。

以2023年掛牌上市的國泰台灣領袖50 (00922)為例，其追蹤指數為國際知名指數公司MSCI所發行的MSCI台灣領袖50精選指數，有別於目前市場大多數市值型ETF，所以00922被稱為新一代的市值型ETF，在考量市值之外，也重視企業獲利能力，代表即使企業市值再大，若前一年度獲利轉負，就可能被剔除在成份池之外；此外，該指數也注重企業的低碳轉型分數，分數過低同樣也可能被淘汰，真正為投資人篩選兼具大市值及前瞻性獲利能力的台灣優質大型股。

截至今年4月25日，00922的前十大成分股及比重依序是台積電（2330）29.03%、聯發科（2454）6.70%、鴻海（2317）5.21%、台達電（2308）2.89%、富邦金（2881）2.40%、廣達（2382）2.38%、中信金（2891）2.35%、國泰金（2882）2.00%、華碩（2357）1.80%和聯電（2303）1.79；各類資產占比中，半導體業是43.04%、金融保險18.13%、電腦及週邊設備業11.17%，前三大產業權高達七成，也有中華電（2412）、台灣大（3045）等電信和傳產股，具有市值代表性並兼具長期發展趨勢，另由於指數設有單一個股權重上限30%的條件，能讓半導體以外的產業，如金融保險類股有更多表現空間，適合想要長線參與台灣資本市場成長的投資族群，今年以來規模逆勢成長，受到市場青睞。

00922經理人蘇鼎宇指出，美國總統川普宣布的對等關稅政策，自4月以來已使中國出口至美國的貨櫃訂單減少四成、全球出口至美國的訂單則減少二成，預計第2季末至第3季關稅對物價的影響逐漸顯現，同時令企業裁員壓力增加。預計多數國家在第2季採取靜待川普團隊內部意見整合的策略，並於第3季再達成協議，股市仍可能隨著消息面進展而震盪。

值得關注本周有多家美國科技巨頭將公布財報，而多國的關稅談判也逐漸進入第二輪，對金融市場都是重要定心丸，研判美國經濟衰退機率仍低，台灣企業部分則有電子大廠包括台達電、光寶（2301）、聯發科等法說會，可密切關注其成長動能和營運展望。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF

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