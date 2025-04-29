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00713、00919、私募基金齊發威？37歲男月領14萬考慮退休

聯合新聞網／ 綜合報導
37歲上市公司員工靠私募基金與高息ETF，每月被動收入達14萬元，考慮提前退休。中央社
37歲上市公司員工靠私募基金與高息ETF，每月被動收入達14萬元，考慮提前退休。中央社

面對高壓爆肝的職場生活，不少人渴望財務自由提早退休。一名37歲上市公司員工在Dcard發文，透露自己年收180萬元，但因對公司前景憂慮、工作壓力劇增，開始思考提前退休的可能。他的每月被動收入高達14萬元，卻仍猶豫不決，意外引發網友熱議。

原PO表示，自己已婚但無生育計劃，收入主要來自公司分紅，因此波動大。近來被調動到不熟悉部門，加上憂心川普關稅政策影響公司業績，讓他萌生退休念頭。

他的資產配置包括：

700萬元私募基金，每月配息6萬元

250萬元投資ETF（00713、00919），每月配息2萬元

美債ETF每月收益5萬元

美股（VOO、VT、VTIQQQ）持有325萬元

停車位出租收入每月4000元

另有50萬元定存及一間房產（每月房貸支出2.5萬元）

整體被動收入合計每月14萬元，負擔房貸後仍餘下11.5萬元現金流在文末詢問：「這樣可以退休嗎？」

PTT網友紛紛留言，「被動14萬，即使有小孩也夠花了」、「換個輕鬆點的工作不是更好？不用急著退休」、「這樣的條件根本已經屌打一堆雙薪家庭了」。

也有人懷疑真實性，「700萬私募基金每月6萬？聽起來很像龐氏騙局」、「重點是能不能穩定領30年，不是現在領多少」、「如果大盤跌、資產縮水，收入還能維持嗎」、「業配感十足」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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