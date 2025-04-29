主動式ETF 證交所李愛玲：5月起掛牌

壯大ETF為金管會推動亞洲資產管理中心的重要目標之一，證交所總經理李愛玲昨（28）日表示，證交所今年將持續推動跨境ETF業務，首檔台日互掛ETF預計第3季在兩地上市，而5月5日將有首檔主動式掛牌，將是台灣資本市場新里程碑。

依近期投信業者募集主動式台股ETF進度，李愛玲所指5月5日掛牌上市的是野村投信的野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）、募集金額約14億元；接下來，群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）、統一台股增長主動式ETF（00981A）分別於5月5日、5月7日開募，預計掛牌時間各為5月22日、5月27日，中國信託ARK創新主動式ETF也已取得核准函，將加入募集行列。

立法院財政委員會委員昨日視察證交所業務，李愛玲在簡報時表示，證交所為打造國際資本市場，助力建立亞洲資產管理中心，有五大目標，一是打造企業首選籌資平台，二是因應政經局勢，強化資訊透明度，三是引領永續淨零轉型，四是擴展商品國際化及國際交流，五是科技驅動創新落實普惠金融。

在擴展商品國際化與國際交流方面，李愛玲表示，將推出跨境ETF、主動式ETF與被動式多資產ETF；在擴大國內外機構投資人服務行銷台灣資本市場方面，證交所將結合Computex等大型活動辦理國際引資活動，另也會跟野村證券合辦資本論壇。此外，證交所也已經規劃10月將舉辦第一屆台灣周，邀請大型資產管理公司到台灣參加。

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