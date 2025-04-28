台股ETF 11好漢人氣旺 法人建議分批布局市值型商品

受惠於美中貿易對峙似有稍緩跡象，激勵美股四大指數勁揚，台股昨（28）日收盤站回2萬點關卡。法人表示，可分批布局市值型ETF，惟投資人仍須做好資產配置，以因應關稅尚未完全底定前，市場可能的變化。

根據CMoney統計今年來至4月25日，加權指數跌幅為13.4%，同期間內在61檔原型台股ETF中，有11檔規模逆勢交出正成長的成績單，占比約18%，代表著有資金持續逢低流入，支撐規模增加，依成長幅度為中信小資高價30（00894）的34.7%、元大台灣高息低波16.6%、國泰台灣領袖50的16.3%、元大高股息13.8%、國泰股利精選30的13.2%、大華優利高填息30的12.8%、元大台灣50的12.4%、群益台灣精選高息11.07%、富邦台50的10.9%、國泰永續高股息9.4%、兆豐藍籌30的3.8%。

進一步檢視這11檔逆勢增胖尖兵，具備高人氣、抗跌等特色，除了中信小資高價30跌17.09%、元大台灣50跌14.1%、富邦台50跌14.5%外，其餘同期間跌幅皆小於大盤，依序為國泰股利精選30跌1.8%、元大台灣高息低波跌3.8%、元大高股息跌7.09%、國泰永續高股息及大華優利高填息30都跌約7.4%、群益台灣精選高息跌7.6%、兆豐藍籌30跌11.6%、國泰台灣領袖50跌12.9%。

今年來台股ETF規模正成長

展望後市，國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇指出，美國總統川普宣布的對等關稅政策，自4月以來已使中國出口至美國的貨櫃訂單減少四成、全球出口至美國的訂單則減少兩成，預計第2季末至第3季關稅對物價的影響逐漸顯現，同時令企業裁員壓力增加。預計多數國家在第2季採取靜待川普團隊內部意見整合的策略，並於第3季再達成協議，股市仍可能隨著消息面進展而震盪。

值得關注的是，本周有多家美國科技巨頭將公布財報，而多國的關稅談判也逐漸進入第二輪，對金融市場都是重要定心丸，研判美國經濟衰退機率仍低，台灣企業部分則有電子大廠包括台達電、光寶、聯發科等法說會，可密切關注其成長動能和營運展望。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。