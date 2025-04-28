台股ETF受益人 連八周創新高

台股ETF投資人數連續八周創新高，根據集保戶股權分散4月25日最新統計資料顯示，69檔台股ETF受益人周增36,367人，總人數來到1,113萬人。其中有16檔受益人同步創下新高。

從總人數排名來看，前三名分別是國泰永續高股息（00878）、元大高股息、群益台灣精選高息，都是高股息ETF。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志強調，對於台股來說，目前電子類股受到跌深反彈及美股財報帶動，預期類股表現仍較大盤表現佳；關稅不確定性仍壓抑股市表現，近期外資賣超趨緩，內資法人持續加碼高殖利率個股，可提前布局5月除權息行情。

有鑒於整體指數上攻要素不足，預期未來台股指數仍震盪。在川普關稅邊際效應遞減，轉折時間點來臨，建議資產配置轉進積極與抗波動並存的台股高息ETF。

統一台灣高息動能ETF經理人林良一表示，台股經籌碼清洗後，融資餘額已減少約三成，外資期貨空單也降至相對低水位，籌碼面情況改善。時序即將進入除權息旺季，加上近期市場大幅回檔，使整體台股股利殖利率往上攀升，可望優於2024年的平均殖利率，對長線存股族具投資吸引力。雖然關稅延後90天實施，但目前受川普政策不確定性影響，台股仍持續震盪，投資人追價意願不高，建議可選擇波動相對穩健、又能提供配息現金流的投資組合，作為核心資產抵禦市場震盪。

群益台灣精選強棒主動式ETF經理人陳沅易指出，隨著市場持續消化關稅衝擊，5月又迎股東會旺季，有望為行情帶來支撐，反而是投資人可主動投資、把握機會布局台股的契機。市場上推出的主動式台股ETF，採取質化與量化雙重邏輯選股，靈活應對市況變化與提前掌握產業復甦輪動機會，尋求創造超額報酬，投資人也可善加運用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。