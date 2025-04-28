統一台股增長主動式ETF 5月7日開募

本土投信首檔主動式ETF統一台股增長主動式ETF（00981A），將於5月7日開始募集，統一投信副總經理尤文毅表示，觀察30年來，市場每十年的大轉折，「跟上、跟對」的廠商才得以迎來成功；面對川普政策所帶來的轉折，廠商更要提升製造能量與技術，才能跟上這波趨勢。

尤文毅說明，台灣過去以科技股為主，美國是全球科技主流所在，台灣不僅在世代演進都有跟上，也是美國的好幫手，因為台灣供應鏈既完整又具有彈性。如今美國要自己建立製造供應鏈，台灣廠商要跟上下一個潮流，就要滿足美國製造的需求，才能跟上隊伍繼續前進。此時業者可藉此機會，擺脫過去低成本（cost down）的追求，進入另一層次，提升自身的製造能量與技術，尤其美國製造成本高，更要朝高度自動化開發。值此台股修正，更可彎腰撿鑽石，挑出有遠見的好標的。

統一台股增長主動式ETF基金經理人陳釧瑤表示，在美國對等關稅延緩的三個月緩衝期，為了減少關稅成本，各產業的廠商可能會趁政策落地前，大舉回補庫存，帶動航運與物流板塊短線內熱度飆升。另外，經歷先前股價修正後，高息股殖利率更加吸睛，隨著台股陸續進入主要除權息週期，相對提升的殖利率有望吸引資金回流高息股。

AI應用浪潮持續擴散，相關供應鏈仍將是今年台股投資的重點一環。對於中國廠區占比不高，或墨西哥產能優勢突出的廠商，甚至有機會受惠轉單行情。

以近來美國科技股進入超級財報周，大型雲端服務供應商（CSP）仍維持原來的資本支出，甚至祭出庫藏股措施。尤文毅分析，稍早市場認為AI訓練成本高，可運用技術突破降低AI推理成本，同時不須再投入AI訓練；但真正的AI應該要用隨時更新的資料來訓練才具可靠性。目前看到AI訓練的市場仍在蓬勃發展，邊緣運算AI的市場也方興未艾，預料市場會愈來愈大。

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