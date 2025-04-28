電動車ETF績效回神 法人：可考慮長線分批布局進場

特斯拉第1季交車量年減13%至33.7萬輛，第1季財報未達市場預期，經歷了近三年來最差的財報季度。然在執行長馬斯克回歸公司經營、美國川普政府鬆綁自駕車上路條件等利多帶動下，特斯拉上周股價跌深反彈逾18%，帶動相關電動車ETF表現。

根據CMoney統計至25日，盤面上ETF含有特斯拉比重最高的是國泰智能電動車（00893）17.8%、富邦未來車16.08%、新光標普電動車9.1%、野村美國研發龍頭4.1%、國泰全球品牌50占3.9%、復華S&P500成長3.4%、富邦NASDAQ及中信NASDAQ占約2.8%、元大S&P500占1.6%、永豐美國500大1.5%、國泰AI機器人0.4%。

圖／經濟日報提供

國泰智能電動車經理人游凱卉表示，國泰智能電動車最大成分股特斯拉在執行長馬斯克宣布將逐漸淡出川普政府效率部（DOGE）的職務、回歸企業經營後，股價自21日以來連日反彈，逐漸走出先前受到川普民怨波及、造成股價腰斬的重挫。

此外，國泰智能電動車同樣持有逾13%的輝達和12%的超微，AI戰略布局明確，且在今年馬斯克與輝達執行長黃仁勳不約而同表示將朝向AI機器人領域發展，讓AI持續突破發展界限，並朝向應用落地前進，有望在後續帶動產業鏈走出陰霾。

富邦未來車經理人王素珍認為，特斯拉今年在製車本業上面臨較為嚴峻的營運挑戰，全球電動車市增長趨緩與競爭白熱化，Model Y產線升級導致其交付量增長速度明顯放緩，先前為刺激銷售而採取的降價措施也持續對利潤率構成壓力。

然因特斯拉機器人Optimus預計產量逐年擴大、6月德州自駕叫車RoboTaxi上線，與美國運輸部表示將簡化事故通報與部分鬆綁自駕測試安全規定，市場對於機器人商業化與FSD上線抱持有高度期待。

考量短期增長挑戰與高估值，特斯拉今年股價波動預計較高，但因特斯拉機器人願景與AI技術成熟化，特斯拉所持有技術將有機會成為帶領機器人應用及商業化領導公司。

法人認為，看好AI應用及電動車相關產業，或可考慮長線分批布局進場。

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