股票ETF新品 重磅出擊

台灣資本市場5月將迎來首批股票主動式ETF掛牌上市，標誌我國ETF市場邁入嶄新里程碑。主動式ETF結合主動操盤與ETF便利性，不僅為投資人提供更多元的選擇，也為台灣資本市場注入新動能，朝打造「亞洲資產管理中心」目標邁進。

傳統ETF多為「被動式」，追蹤特定指數以貼近市場表現；而主動式ETF則由基金經理人依據投資策略主動選股與調整組合，追求超越基準報酬的機會。首批將上市的商品以股票主動式ETF為主，操作更具彈性，無須設定固定的績效指標（Benchmark），基金經理人可依市況靈活應對，也讓投資人得以較共同基金為低的費用率參與專業操盤的投資成果。

主動式ETF每日揭露實際持股資訊，較傳統共同基金透明度更高，有助投資人即時掌握操作動向。識別機制方面，主動式ETF將於基金名稱中標註「主動式」字樣，證券簡稱前二字為「主動」，證券代碼第六碼亦以「A」代表股票型，便於與現行ETF區分。

主動式ETF亦承襲ETF特性，提供整股、零股與定期定額等交易管道，具備盤中即時買賣優勢。投資人可透過「e添富」平台、投信官網與公開資訊觀測站查詢最新資料，提升決策效率。

主動式ETF結合傳統ETF的交易便利性、與共同基金的靈活操盤特性，為投資人提供一種更具彈性與效率的資產配置工具，具體優勢有四。一是主動選股、追求超額報酬：主動式ETF由專業基金經理人依市場趨勢與總體經濟變化，靈活調整投資組合，較被動式ETF有機會創造優於大盤或績效指標的報酬，特別適合看重策略操作與主動風控的投資人。

二是資訊透明、揭露頻率高：每日揭露實際投資組合內容，相較共同基金每月或每季才更新，能讓投資人即時掌握資產配置，提升操作透明度與信賴度，有助快速反應市場情勢。

三是低成本結構、交易靈活：主動式ETF整體費用率通常低於傳統共同基金，不僅省去銷售手續費，也可透過股市即時交易進出市場，對於重視長期投資成本與資金效率的投資人具吸引力。

四是兼具流動性與彈性操作：具備盤中交易、零股與定期定額等多元交易機制，同時操作上不受指數限制，能因應市場波動快速調整部位，提升應變能力與資產配置效率。

然而，主動式ETF的績效仍取決於基金經理人判斷與操作策略，投資人於投資前應詳閱公開說明書，評估商品特性與是否符合個人風險承受能力與投資目標，以做出更明智的資產配置決策。

主動式ETF的推出不僅象徵台灣ETF市場質量並進，更為資本市場提供多元化商品選擇。隨著政策開放與制度配套完善，主動式ETF有望吸引更多資金與投信參與，成為投資人長期資產配置的重要工具之一，也為台灣邁向國際資產管理中心奠定關鍵基礎。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。