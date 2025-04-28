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川普宣示美國製造 統一投信：廠商要「跟上、跟對」

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

本土投信首檔主動式ETF統一台股增長主動式ETF（00981A），將於5月7日開始募集，統一投信副總經理尤文毅預估，今年主動式ETF將會如雨後春筍般推出。而觀察三十年來，市場每十年的大轉折，「跟上、跟對」的廠商才得以迎來成功；此次面對川普政策所帶來的轉折，廠商更要藉此機會提升製造能量與技術，才能跟上這波趨勢。

尤文毅說明，台灣過去以科技股為主，美國是全球科技主流所在，台灣一直跟對美國，不僅在世代演進都有跟上，也是美國的好幫手，因為台灣供應鏈既完整又具有彈性。如今美國要自己建立製造供應鏈，台灣廠商要跟上下一個潮流，就要滿足美國製造的需求，才能跟上隊伍繼續前進。此時業者可藉此機會，擺脫過去低成本（cost down）的追求，進入另一層次，提升自身的製造能量與技術，尤其美國製造成本高，更要朝高度自動化開發，「現在是企業重新進行定位與建立格局的時刻，經營團隊要有決心與遠見。」

而統一投信的研究團隊透過密集拜訪客戶，希望找到這些有企圖、有遠見的公司，趁此際台股修正，「彎腰撿鑽石」，期挑到好標的。

尤文毅認為，川普政府急迫要在短時間內讓美國再次偉大，全球市場恐怕都要忍受一段過渡期，下半年川普政府可望釋出對市場結構較有利的訊息。以台股來說，17,306點應是多頭調整的低點，後續雖仍會持續波動，期待第3季會往更好的方向走。在此次川普對等關稅的大調整中，AI還是主流；另外扣除美國，全球還有約七成的市場，仍可應用現有的供應鏈，並非所有的供應鏈都要大挪移。

以近來美國科技股進入超級財報周，大型雲端服務供應商（CSP）仍維持原來的資本支出，甚至祭出庫藏股措施。尤文毅分析，稍早市場認為AI訓練成本高，可運用技術突破降低AI推理成本，同時不須再投入AI訓練；但真正的AI應該要用隨時更新的資料來訓練，才具可靠性。目前看到AI訓練的市場仍在蓬勃發展，邊緣運算AI的市場也方興未艾，預料市場仍會愈來愈大。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 川普 美國

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