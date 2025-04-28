美國公債幾乎可視為無風險資產的存在！伊森：00679B、00687B、00931B

上週股市的震盪，股、匯、債都跌，許多投資人都很納悶，美債竟然連避險的功能都沒了，這到底是什麼狀況？其實就是團隊在過去幾天提醒的流動性危機，當市場急於將資產變成現金時，就算是避險用的債券也會被提款，市場資金對任何金融商品都沒有買盤。

資料來源：花旗

不過有趣的是，上週有許多聲音懷疑是中國還是日本在拋售債券，今天花旗經過分析以後發現上週並非中國拋售，來自非美地區買美債的資金還淨流入30億美元，反而是美國本地的資金買盤瞬間縮手了，結果又是美國人自己的鍋。

衰退來臨時 任何債券都會漲嗎？

而對投資人來說，如今面臨景氣衰退的情況下，許多人在問債券投資到底該如何判斷，今天團隊想簡單針對這個問題提出看法，是不是所有債券在衰退年都能暢通上漲？今天就來拆解國債與其他債種的關鍵差異。

就歷史經驗顯示，當市場瀰漫衰退預期或是衰退真正到來時，許多投資人會想利用債券賺到債息與價差，但就是因為這樣的心理預期，投資人紛紛向投資等級企業債與非投資等級債前進，但卻忽略了這些債券的本質與衰退會造成的影響。

資料來源：財經M平方

首先，投資人要知道，公債、投資等級企業債與非投資等級債，三者雖然同屬債券，且伴隨基準利率下調，都會有漲勢出現，但三者最大的差異在於「面對風險」時的表現，這裡團隊舉上圖投資等級企業債的報酬曲線來跟讀者分享。

觀察投資等級企業債的報酬，其實可以很明顯看到上圖報酬(藍線)與美國基準利率(黑線)呈反向關係，當降息開始，投等券的報酬就會上升。

不過有趣的地方是，若仔細觀察紅框與藍框，投資人可以發現：「怎麼降息到一半投資等級債的報酬就崩了？」其實這就是投資等級債與國債的差別，那就是面對降息背後的總經環境有根本性的差異。

投資等級債實際上不能抵禦經濟衰退風險，只是相對股票會跌得少一點，這裡團隊就不多提非投資等級債了，基本上非投資等級債承受的風險更高，都快要可以視為是股票的延伸了，若不能確定未來的景氣環境是否步入衰退，貿然買入相關債券的風險非常的高。

而這也很好了解，當經濟衰退來臨，投資人肯定會希望現金為王，任誰都會擔心企業是否能挺過經濟衰退，更不用說持有他的債券了，尤其當這些債券也不是AAA級的債券時更不用想像，所以現階段投資人若想買投資等級企業債、非投資等級債，一定要仔細注意全球市場（美國）是否能避免衰退。

「美國公債」抗風險

資料來源：財經M平方

投資人可以用最近的COVID-19以及2008年的雷曼兄弟來看，從上圖可以很輕易地發現，當面臨不管是系統內或外造成的衰退風險時，美國公債走勢與投等債走勢完全不同，兩者在經濟衰退來臨時：投等債報酬回吐，國債則是起到抵禦風險的作用，繼續向上攀升。由於市場對美國國債的定義一直都是無風險商品，甚至可以說是資本市場的血液，這點就與其他債券有著比較大的差異。

台股長天期美債ETF(10-20年期)

美國公債是由世界第一大經濟體美國為擔保對象，幾乎可視為無風險資產的存在，更是全球資金配置固定收益資產的基本標配。投資人想跨足美債，利用台股的債券ETF投資自然是方便的選擇。

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