00919、00929、0056、00878、00927…存股人「曝光標的」：去年股息210萬
友善時光便當錢，養活自己；感恩
剛剛封鎖了一個說我這樣很丟臉的人，他說我這樣每天賺個幾毛錢很羞恥，有種就po什麼打敗大盤大賺幾百%的對帳單？
我也不知道有種到底是什麼概念，我是真的很沒種...
我連解釋都懶得解釋了，也沒有回嘴，就封鎖。
成年人的世界只選擇，不教育。
我家資金99%都在長榮海運、元大金、櫻花、世豐、中華電信、00919、00929、0056、00878、00927...
這些都不會進出只會領息，不看報酬率。
那麼愛打敗大盤你自己去打敗大盤，看你想怎樣打敗都行？
我家存股族，到底打敗大盤是什麼執念啊？？
去年打敗大盤你只要買台積電
今年打敗大盤你只要去年底有賣掉台積電
到底打敗大盤是什麼執念啊？
我家就只是想辦法增加張數，去年股息210萬，希望今年可以增加。
至於這邊的友善時光便當錢，這就我現在失業每天很閒，我在考慮是去火車站放個碗乞討？還是去開計程車？還是去送Uber？當保全？還沒想出來之前我就做這個小生意，就這樣。
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