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力拚無罪？虐童剴剴案今開庭 保母姊妹指「他自虐撞頭」

00919、00929、0056、00878、00927…存股人「曝光標的」：去年股息210萬

聯合新聞網／ 都明白的存股筆記
台股示意圖。聯合報系資料照 許正宏
台股示意圖。聯合報系資料照 許正宏

友善時光便當錢，養活自己；感恩

剛剛封鎖了一個說我這樣很丟臉的人，他說我這樣每天賺個幾毛錢很羞恥，有種就po什麼打敗大盤大賺幾百%的對帳單？

我也不知道有種到底是什麼概念，我是真的很沒種...

我連解釋都懶得解釋了，也沒有回嘴，就封鎖。

成年人的世界只選擇，不教育。

我家資金99%都在長榮海運、元大金、櫻花、世豐、中華電信、00919、00929、0056、00878、00927...

這些都不會進出只會領息，不看報酬率。

那麼愛打敗大盤你自己去打敗大盤，看你想怎樣打敗都行？

我家存股族，到底打敗大盤是什麼執念啊？？

去年打敗大盤你只要買台積電

今年打敗大盤你只要去年底有賣掉台積電

到底打敗大盤是什麼執念啊？

我家就只是想辦法增加張數，去年股息210萬，希望今年可以增加。

至於這邊的友善時光便當錢，這就我現在失業每天很閒，我在考慮是去火車站放個碗乞討？還是去開計程車？還是去送Uber？當保全？還沒想出來之前我就做這個小生意，就這樣。

◎本文內容已獲 都明白的存股筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00927群益台灣半導體收益ETF 00929復華台灣科技優息ETF 2412中華電 2885元大金 櫻花 長榮海運

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