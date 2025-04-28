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震盪月後布局...後市表現佳 法人建議善用台股主動式ETF

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
近十年各月份，台股單日漲跌幅超過3%、該月累計次數超過3次後進場之後市表現。（資料來源:CMoney、2025/4/28）
近十年各月份，台股單日漲跌幅超過3%、該月累計次數超過3次後進場之後市表現。（資料來源:CMoney、2025/4/28）

今年4月在川普關稅風暴颳起下，台股寫下單日最大跌點與最大漲點紀錄，也寫下上市櫃融資單日暴減金額新高紀錄，整個4月台股行情可說是上沖下洗，光是以單日漲幅或跌幅超過3%的天數來看，就達4次，以近十年單月統計來說也是罕見。

財富管理專家表示，觀察近十年各個月份，台股單日漲幅或跌幅超過3%，並在該月累計次數超過3次後，進場布局台股之後市表現。在這十年間，符合此條件的經驗共計有4次，包括2015年8月因中國大陸股市崩盤釀造的全球股災，當月加權指數大漲3%或大跌3%的合計次數達8次、2020年3月全球新冠肺炎疫情爆發當月為3次、2021年5月台灣新冠肺炎疫情升溫當月為5次，及2024年8月因市場擔心美國經濟衰退與日圓套利交易風暴，當月台股單日漲或跌逾3%的次數合計為8次。

專家進一步說明，若於這四個單月行情震盪的月份後進場布局台股，後一月平均上漲4.29%、後三月近5.98%、後六月近13%，整體來看，震盪入市後續迎來的表現普遍不俗，可見股市短線劇烈波動，反而是思考中長線布局的好時機，危機也可以視為轉機，隨著關稅衝擊逐漸被市場消化，也正是好好檢視持股、主動擇優布局遭錯殺的潛力股，台股主動式ETF也是投資人可善加運用的工具，透過經理人與研究團隊的專業選股，既為投資人節省時間與力氣，還能兼享ETF的投資便利性、投資組合透明等好處。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，隨著市場也已陸續反映關稅衝擊，協商談判以及廠商的應變也持續進行中，加上台灣企業本次庫存問題不如2022年嚴重，廠商在生產鏈的調度與布局上也保持彈性，AI科技股持續居全球關鍵供應鏈角色，長期競爭力仍佳，非電族群在內需穩健下表現亦有多元題材可關注，因此對於台股中長期表現仍正向看待，短線回檔也正是主動尋找價值被錯殺的投資標的之機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股

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