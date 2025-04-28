FT投資級債20+（00982B）掛牌噴量…殖利率直逼6.15％！專家：這波進場正是時候

富蘭克林華美投信最新推出的FT投資級債20+（00982B）今日正式掛牌上市，首日交易火熱，吸引市場高度關注。開盤即以10.01元高於發行價開出，短短10分鐘內成交量即突破萬張，最高價達10.06元，收盤報10.05元，上漲0.6%。業界人士指出，這反映出投資人逢低進場的強烈意願，顯示在現今市場環境中，00982B成為投資焦點。

理財專家表示，00982B的公開募集正逢台股端午變盤期，國際貿易政策亦帶來不確定性，市場波動加劇，債券價格相對低迷，正是建倉的良機，讓投資人有機會享受更高的潛在收益。

目前BBB級債券殖利率達6.15%，在Fed降息趨勢下，收益率優於AAA級債券及美國公債，且信用風險可控。這使得BBB級債券成為追求穩健收益投資人的理想選擇。「收益與風險平衡佳的投資級債券，特別是BBB級債券，現今極具吸引力。」

00982B追蹤「ICE 20年期以上BBB級成熟市場美元公司債指數」，精選BBB+至BBB-評級債券，兼顧收益與風險。此外，基金採月配息機制並設有收益平準金，提供投資人穩定的現金流。

富蘭克林華美指出，在高息環境下，00982B具備優質息收特性，未來市場若進一步降息，更可望帶來資本利得。對於尋求防禦性資產的投資人而言，00982B提供了一個進可攻、退可守的投資選擇，建議投資人應在價格回檔時分批承接，增添資產配置的收益與防禦性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。