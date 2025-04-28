快訊

力拚無罪？虐童剴剴案今開庭 保母姊妹指「他自虐撞頭」

FT投資級債20+（00982B）掛牌噴量…殖利率直逼6.15％！專家：這波進場正是時候

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

富蘭克林華美投信最新推出的FT投資級債20+（00982B）今日正式掛牌上市，首日交易火熱，吸引市場高度關注。開盤即以10.01元高於發行價開出，短短10分鐘內成交量即突破萬張，最高價達10.06元，收盤報10.05元，上漲0.6%。業界人士指出，這反映出投資人逢低進場的強烈意願，顯示在現今市場環境中，00982B成為投資焦點。

理財專家表示，00982B的公開募集正逢台股端午變盤期，國際貿易政策亦帶來不確定性，市場波動加劇，債券價格相對低迷，正是建倉的良機，讓投資人有機會享受更高的潛在收益。

目前BBB級債券殖利率達6.15%，在Fed降息趨勢下，收益率優於AAA級債券及美國公債，且信用風險可控。這使得BBB級債券成為追求穩健收益投資人的理想選擇。「收益與風險平衡佳的投資級債券，特別是BBB級債券，現今極具吸引力。」

00982B追蹤「ICE 20年期以上BBB級成熟市場美元公司債指數」，精選BBB+至BBB-評級債券，兼顧收益與風險。此外，基金採月配息機制並設有收益平準金，提供投資人穩定的現金流

富蘭克林華美指出，在高息環境下，00982B具備優質息收特性，未來市場若進一步降息，更可望帶來資本利得。對於尋求防禦性資產的投資人而言，00982B提供了一個進可攻、退可守的投資選擇，建議投資人應在價格回檔時分批承接，增添資產配置的收益與防禦性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00982BFT投資級債20+ 債券ETF 成交量 收益平準金 月配息 現金流 資本利得

延伸閱讀

保健食品比美國貴三倍！網「酸爆政府」：感謝川普才真正在乎台灣人健康

股利扣抵稅額上限8萬還差4310元！真星華：趕快買一張00919

台灣保健食品暴利曝光？網轟：政府課稅吸血而川普出手救全民健康

美債6月要違約？「別被媒體騙了」 專家：00687B、00679B仍有避險功能

相關新聞

美國公債幾乎可視為無風險資產的存在！伊森：00679B、00687B、00931B

上週股市的震盪，股、匯、債都跌，許多投資人都很納悶，美債竟然連避險的功能都沒了，這到底是什麼狀況？其實就是團隊在過去幾天提醒的流動性危機，當市場急於將資產變成現金時，就算是避險用的債券也會被提款，市場

FT投資級債20+（00982B）掛牌噴量…殖利率直逼6.15％！專家：這波進場正是時候

富蘭克林華美投信最新推出的FT投資級債20+（00982B）今日正式掛牌上市，首日交易火熱，吸引市場高度關注。開盤即以10.01元高於發行價開出，短短10分鐘內成交量即突破萬張，最高價達10.06元，

0050、0056、00878、00919、00679B怎配置降低傷害？專家吐實言：股債雙殺

＊原文發文時間為4月16日 去我有多次提過，ETF優點是跟著大盤漲，但缺點是下殺同樣逃不掉，顯然，川普關稅戰之後，證明了這件事，不管怎麼配置ETF的一樣，而且連債券都殺，這也已經是考古題，因為2

00919成分股增10檔利多於弊？稀飯解析：減少不必要的汰換降低波動

哈囉；你今天要不要來點稀飯套餐呢？我是稀飯... 121萬（00919）群益台灣精選高息ETF的股東看過來！00919即將在4月30日迎來指數編制規則大調整！這次的調整到底改了什麼？對投資人有什麼影

00919、00929、0056、00878、00927…存股人「曝光標的」：去年股息210萬

友善時光便當錢，養活自己；感恩 剛剛封鎖了一個說我這樣很丟臉的人，他說我這樣每天賺個幾毛錢很羞恥，有種就po什麼打敗大盤大賺幾百%的對帳單？ 我也不知道有種到底是什麼概念，我是真的很沒種...

美債6月要違約？「別被媒體騙了」 專家：00687B、00679B仍有避險功能

近期，許多媒體都在報導，關於6.5兆美元的美債將在6月違約的消息，股股團隊今天想針對這個議題提出我們的分析與破解方法，我們也知道許多讀者都在擔心這個問題，但先說結論「這是一個以假亂真的假議題」，為何會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。