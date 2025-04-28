0050、0056、00878、00919、00679B怎配置降低傷害？專家吐實言：股債雙殺

＊原文發文時間為4月16日

去我有多次提過，ETF優點是跟著大盤漲，但缺點是下殺同樣逃不掉，顯然，川普關稅戰之後，證明了這件事，不管怎麼配置ETF的一樣，而且連債券都殺，這也已經是考古題，因為2022年就已經發生過股債雙殺，因此對於這次的股債雙殺，說真的，一點也不意外，股債配，就是看誰跌得快而已，債券通常都跟VIX一樣，恐慌出現時，就是漲一下下，等到利空鈍化之後，債券又開始軟趴趴。

但這次債券的情況不一樣，而過去不少論文寫的背景，並不是從關稅貿易戰切入，所以資產平衡也出了大包，尤其是貿易戰玩到現階段，中國關稅已經超過200%以上，玩爛了，索性中國乾脆就開始拋售債券，存在美國的黃金也領回家了，那麼債券過去又是什麼關係？很簡單，他是一種賺美金的附屬品，我舉個例子讓你懂。

假設你有買房經驗，房貸利率跟額度都是銀行說了算對吧？這時候為了撥款順利，行員會「善意」告知你可以買我們家的房貸壽險，有興趣可以買一點我們家的理財商品，當你花了這筆錢，通常利率跟額度就漂亮了，如果不買呢？也不會怎麼樣，就是利率比較高，撥款額度可能會不足。回過頭來思考，你買那些保險、理財商品或辦理信用卡，甚至定存在銀行，這目的顯然都不是投資考量，主要是為了要「取得房貸」。

所以再來談談美債，這是美國政府舉債沒錯，但重點是美國舉債借錢，向全球買東西，除了刺激經濟發展也讓政府受惠，有個重點是債券還是要有人買，這時候就會形成某種「共識」，當中國、日本想要跟美國做生意賺錢，很簡單，你就必須買我美國發出的債券，不然債券發出去都沒人買，舉債失敗的情況下，大家都賺不到錢，再加上全球貿易是以美元交易為主，因此美債一直都有一定的行情及市場。

現在可好，川普來鬧，搞到中國生意做不下去，於是開始拋售美債，而全世界持有美債最多的國家，就是中國，所以既然你不讓我做生意，用關稅讓我賺不到錢，這就很簡單，「認養美債」毫無價值，乾脆就變現，而且還會促使全球反美勢力開始合作，嚴重一點搞不好還會成立新的經濟體，這時候即便遇到市場震盪，當美國不受信任，那麼大家也沒必要買美金，這也可能間接導致美股大殺，因為全球資金本來很信任「美元」，才有大批資金湧入美股及美債，但只要大家失去信心，從美國撤出資金，回到自己國家裡面，開始發展新的經濟組織，或者加強內需產業，那麼美債勢必很難大漲，美股能不能受惠全球資金湧入，甚至是美國經濟的下一步，這就開始越來越可怕了。

另外我再點出一個問題，大家投資台股部位，是因為想要在台灣退休，倒不是為了移民到美國，所以買台股搭配美債，是一種常態，但重點來了，人家股債論文是搞「美國研究」，你用台股部位搭配債券，這就毫無學理根據了，雖然台股跟美股連動沒錯，不過台股還多了地緣政治的變因，至於你想買台灣債券也不用想了，因為台灣賺錢能力很強，出貨賣給全世界，因此每年超額儲蓄越來越高，政府稅收也越來越強，目前台灣是全球少數不用靠舉債就能存活的國家，目前台灣政府債務佔比GDP只有兩成以下，也就是說台灣賺十元，欠債只有兩元，非常厲害，所以你想買台灣的債？很抱歉，根本買不到，因為還沒推出，早就被國內各大金融機構預約搶購一空，自然也不可能被投信買到手上，包裝成ETF銷售。

至於美國政府債務佔比GDP現階段是120%，日本250%，中國90%，各國為了刺激龐大的內需經濟及對外貿易，每年賺得錢根本就還不起負債，中國因為要刺激內需，同時對抗美國，政府債務佔比GDP超過100%肯定也是早晚的事情，而川普為了讓美國經濟不再脆弱，所以打算提高關稅，用各國多給的稅金拿來貼補負債，等於是向全世界收保護費，來幫忙自己還債，這時候川普持續舉債，就可以把資源拿去讓自己更爽。

回到大家的投資狀態，目前持有ETF已經是不可逆的事實，但原本的美債已經出現價值崩壞，當股市崩盤了，債券反而殺更快，不僅無法保障整體資產，甚至還成為更大的拖油瓶，這該如何是好？根據台股前五大規模的ETF，分別是0050、0056、00878、00919、00679B，這代表大家都買這些基金，想當然爾，股債配肯定是前面四種搭配元大美債20年居多。

如果從近一個月表現來看，這五大ETF都是殺，而三月初到4月9日最慘的那天，元大美債20年下跌4.29%，哪裡會有避險作用？拉長時間來看就更不用說了，美債從2022年殺到2024年終於稍微反彈，但就僅限於「小反彈」，而川普最近這麼瘋狂，讓VIX恐慌指數大飆升，但美債也沒有因此而上漲，當然啦，如果你要用阿甘精神來看，可以說股票型基金都殺兩成，美債才殺4%多還好，但重點是股票上漲呢？美債是不是照樣下殺？所以美債現在的問題變成跌多、跌少而已，股票雖然會大跌，但也會大漲給你看，而且拉長時間來看，股票十年可能有八年都在大漲，所以屢創新高。

說到這裡，倒也不是要撥大家冷水，只是說明一個事實：美債不再受到信任。而且如果你在2022年就已經受過一次傷，證明債券無法有效避險，那麼2025年再來一次，你怎麼還不懷疑債券的抗跌價值？

市場先生已經在教訓無腦配置美債這件事了，而且不只一次，現在是第二次，你不怕嗎？我真的怕死了，但投資就是要找出解方，所以這次我們就要來思考個股的可配置性。

很簡單，平常文章說的那些抗跌組合，我們就一一列出，在這種恐慌氛圍下，直接看股價反映最實在，撐不住的，就是不受信任，那麼川普再來演一次，也照樣會下殺。

相同的時間，在4月9日當天，相較於下跌兩成的市值型或高股息ETF，這些股票的表現當然是很亮眼，但我們還是要客觀一點，以債券的情況來對比。

元大美債20年下跌4.29%，佳醫下跌5.43%，統一下跌8.98%，中華電下跌1.95%，台灣大下跌1.71%，輸給債券的分別是佳醫、統一，不過這要考慮的是，統一是權值股，跟著大盤殺很正常，通常要配合市場氛圍長期恐懼才有機會上漲，另外佳醫則是下跌之後，有反彈，但也就是起起伏伏而已，不過中華電跟台灣大就真的猛了，兩者都跌不到2%，這顯示市場資金逃命避險潮，第一個想到的絕對是電信股，再來才是中長期避險的統一、佳醫。

時間再拉到近一個月表現呢？元大美債20年下跌3.99%，佳醫下跌0.45%，統一下跌6.8%，中華電持平，台灣大上漲0.85%，這些股票確實開始展現出上漲的力道，所以下次如果再無預警崩盤一次，這種時候，如果能配置電信股或佳醫，看起來就還不錯。

以大家最常說的股債六四來算，用最低點來看，以100萬計算，股票基金60萬下跌兩成就是48萬，而債券基金40萬下跌4%則是38.4萬，所以整體下跌13.6%，但股票上漲的時候，債券還是繼續跌。

相同情況下，如果股債搭配電信會如何？我們比重改成股五、電信三、債二的情況，整體股債比改成八二，把兼具債券抗跌特性的電信配進去，其中最低點的情況下，以100萬計算，股票從50萬跌到40萬，而債券20萬跌到19.2萬，而電信用中華電來算，30萬下跌到29.4萬，合起來的總跌幅是11.4%，跌幅就變少了，而且股票上漲，電信也不怕跟債券一樣亂殺，加上內需產業完全不理貿易戰，永遠穩定站在那邊，但缺點就是不容易上漲，只不過現在這種局面你還想拼上漲嗎？別鬧了吧，可以活著就偷笑了，雞湯文也少看，或者找機器人亂蹭出來的內容也不要看，對你根本毫無助益，反而累積更多負能量或FOMO心態而已，不如好好思考一下，電信股配置在組合中的價值比較實在。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：股債雙殺是常態？0050/878/919/679B如何配置才能降低重傷機率？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。