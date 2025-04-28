00919成分股增10檔利多於弊？稀飯解析：減少不必要的汰換降低波動

哈囉；你今天要不要來點稀飯套餐呢？我是稀飯...

121萬（00919）群益台灣精選高息ETF的股東看過來！00919即將在4月30日迎來指數編制規則大調整！這次的調整到底改了什麼？對投資人有什麼影響？稀飯幫你整理6大重點，讓你3分鐘就能搞懂！

00919指數調整6大重點一次看

1.成分股擴大 從30檔增加到40檔

原本00919的成分股是30檔，這次直接擴編到40檔。意味著投資組合將更加多元、分散，也讓更多優質高息股納入00919，降低單一股票的影響力，風險分散更加穩定...

2.流動性標準 符合市場但更有彈性

新選入的成分股：日平均成交金額要超過8,000萬元

既有成分股：標準放寬，成交金額只要超過6,000萬元就可以續留

這樣調整有什麼好處呢？避免過度汰換...讓那些表現穩定、只是短期成交量稍微下滑的成分股，還能安心留在指數裡，不會因為一時波動被剔除。

那如果真的有股票表現太差怎麼辦？別擔心...第5點的緩衝區設計就有幫你把關。⠀

3.個別股票權重上限 從10%提高到15%

每一檔股票的最高權重，從10%調高到15%，讓像聯電、長榮這類高息股的影響力更大，有助提高整體殖利率。但最小權重還是0.5%沒變，確保不會有中、小型股被忽略。⠀

4.前五大成分股 權重總和不得超過65%

因應單一成分股權重的提升，新增了一個限制：前五大成分股的權重總和，最多不能超過 65%，避免資金過度集中，讓ETF的持股配置更佳均衡。

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5.成分股緩衝區 汰換節奏更穩定

納入標準：排名前20名的股票直接納入成分股 剔除標準：既有成分股如果掉到第61名以後，才會剔除

因應持股的提升，緩衝區也做出相對應的調整，既有成分股表現太差，也是會直接被剔除的哦~⠀

6.中大型股門檻 確保選的是大咖好公司

至少有7檔成分股屬於母體指數中發行市值前50大

至少有20檔成分股屬於母體指數中發行市值前150大⠀

這是本次新增的規則，目的就是要確保00919的成分股中，至少67%都是中大型公司。⠀

稀飯的觀點：這樣調整，投資人會受益嗎？⠀

這次調整的方向很明確：⠀

擴大選股範圍，讓投資組合更分散 提高權重彈性，讓高殖利率的股票發揮更大效益 流動性標準更有彈性，減少不必要的汰換，降低波動 限制集中度，避免ETF過度依賴特定幾檔股票

對投資人來說，這樣的調整是偏向正面的，讓00919能在追求高股息的同時，兼顧分散風險，不會因為過度依賴單一產業或個股，造成不必要的風險。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。