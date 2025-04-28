美債6月要違約？「別被媒體騙了」 專家：00687B、00679B仍有避險功能

近期，許多媒體都在報導，關於6.5兆美元的美債將在6月違約的消息，股股團隊今天想針對這個議題提出我們的分析與破解方法，我們也知道許多讀者都在擔心這個問題，但先說結論「這是一個以假亂真的假議題」，為何會這樣說?請聽股編細細拆解。

美債務真的有6.5兆這麼多嗎？

資料來源：彭博

首先，近期市場盛傳一則驚人的數字，稱「6.5兆美元的美國國債將在2025年6月集中到期」。經查這一說法其實源自對2025年美國國債到期高峰的討論，就如上圖我們可以看到的數字一樣，根據美國證券業與金融市場協會（SIFMA）及財政部資料，2025年全年將有約9.2兆美元的美國國債到期需再融資，其中約70%集中在上半年。換言之，2025年前六個月累計到期規模約在6.4兆美元左右。有些媒體將這解讀為「6.5兆將在6月到期，甚至違約」，其實並不嚴謹。

尤其回首2024年，幾乎每個月份都有超過2兆美元的美國國債到期需再融資。

正確的理解是：美國在2025年將面臨龐大的再融資壓力，上半年特別是第二季有巨額國債到期。這對市場融資需求造成壓力，但並不是說6月單月美國就要拿出6.5兆美元現金一次性還債。

美國債每月兩兆能還得起嗎？

美國國債每月達到兩兆，美國政府真的能夠還得起嗎？

美國政府必須不斷進行「再融資」(借新還舊)來應對到期的國債。當舊的國債到期，需要動用資金償還投資人，此時美國政府通常透過發行新的國債籌措資金來支付到期本金。

再融資：是正常履約行為，合法籌資按時支付，不構成債務違約 違約：是指債務到期時債務人無法按約定償還本金或利息

目前美國政府對國債的做法是「借新還舊，不斷滾動」，並且重視按期付息，因此並未發生真正意義上的違約。正如分析所指出的，沒有人真指望美國把累積的數十兆債務一次還清，只要美國能借新錢來還舊債、付利息，這場債券遊戲就能繼續下去。

不是真得要拿出好幾兆來還款！

資料來源：DATATRACK

從財務角度看，衡量美債可持續性的關鍵，不是債務總量與GDP的比值，而是每年需償還的本金與利息是否遠超年度財政收入。以現況而言，美國的年度利息支出與到期再融資規模合計，已接近聯邦年度財政收入，約五兆美元。

舉例來說，「每月到期2兆美元債務」並不代表政府要備妥2兆現金，而是市場需借出新的2兆來滾動償還舊債。本金以「再融資」處理，不是靠收入償還。但有兩項無法用借新還舊解決：

利息必須付現金 若市場不再借款，本金需自掏腰包償還（違約風險）

因此，月度債務到期本身並非危機，真正的風險來自：

市場不再提供流動性（流動性危機、信用崩壞） 利息負擔過重（利息成為最大支出） 政治僵局導致無法舉債（如債務上限問題）

這也是為何市場出現流動性問題時，財政部長或總統(川普)必須迅速介入安撫市場。流動性穩定是首要關鍵。

即便情況惡化，美國仍可透過提高稅收、削減支出、出售資產等方式應對債務壓力，且大型金融機構有義務承接國債，使真正無人借款的情況極難發生。

因此，儘管有政治僵局，國際評級機構和市場對美國長期違約的預期仍極低。2023年惠譽下調美國信用評級，主要反映對財政規劃與政治風險的憂慮，而非償債能力本身出現問題。

美國在6月須要融資多少額度？

資料來源：美國財政部

那最後，相信許多讀者會好奇，現在到底美國六月會到期的國債額度會是多少?

上圖是團隊從財政部公開資料抓出來的紀錄，可以看到大約是1.07兆左右，上圖清楚呈現了2025年6月到期的美國國債明細。

這與媒體上充斥著6.5兆美元到期的講法是相差甚遠的，當然團隊在這邊也要提醒，基本上我們認為整體6月還是會落在2兆左右，因為以上主要是短債與特定中長債，若納入其他如通膨連動債（TIPS）、浮動利率票據（FRNs）與非市場性債務，到期總量可能更高。

美債仍是對沖系統性風險的重要資產

美國公債是由世界第一大經濟體美國為擔保對象，幾乎可視為無風險資產的存在，更是全球資金配置固定收益資產的基本標配，也是經濟衰退的重要避險工具，當然除此之外投資人也可以利用黃金ETF進行避險，抵禦衰退。

原文出處：美債6月要違約？媒體騙了你！ 專家：這幾檔債券ETF仍有避險功能

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