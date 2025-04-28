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川普2.0最有感的一次…超越疫情跟22年暴力升息！小師傅：只買進兩張00713

聯合新聞網／ 小師傅存股
股市示意圖。中央社
股市示意圖。中央社

投資這9年，我經歷了疫情、美股熔斷、2022年美國聯準會暴力升息，再加上今年的川普2.0，這一路上的考驗，川普2.0是讓我最最有感覺的一次了，為什麼呢？因為這是我第一次看到，手上所有持股全部跌停鎖死，而且還是ETF！真的完全沒有想到會這樣。

儘管維持率再高，心裡還是會自己製造恐懼，開始想：「會不會連續跌停一個禮拜？」即使手上還有資金可以加碼，也會因為要考量維持率，所以不敢貿然加碼下去，所以這次從4/7號到現在，我只買進了兩張00713，錯過了這次大力買進的好機會。

不過老實說，其實我一直很想真的測試看看，自己在開槓桿的時候碰上大跌，抗壓性到底有多少？也想看看，每次下跌時，自己對於當初投資的標的，會不會開始缺乏信心，畢竟，只有在血流成河的時候，你才能看清自己真正的膽量。

我自己目前還是現金流派的，但累積到一個程度，最後也是要配置成長型資產，然後準備緊急備用金，可以預防槓桿工具維持率不足時補錢，也可以抄底用，當這些都有準備，資產都配置好了，剩下的，就是依照方案執行，只要情況發生，你有備案，基本上就不會有什麼問題了

今年給自己的期望就是持續學習怎麼在可控範圍風險內，如何讓銀行借更多錢、用更低的利率，擴大自己的資產，增加現金流與資產，來持續套利。

最後記住，只要是長期終生投資的人，一定會遇到超過30%，甚至更多的波動，問問自己，你的資產組合能扛得住嗎？

所以終身開槓的大家，一定要注意，不要讓槓桿成為斬殺自己的斧頭。

任何槓桿工具
在沒充分了解之前
都是危險的
但我們可以在了解之後
去選擇要不要去使用它
而不是心生排斥或恐懼！

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00713元大台灣高息低波 ETF 季配息 川普 疫情

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