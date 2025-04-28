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首檔跨境 ETF！證交所總座：台日互掛ETF第3季兩地上市

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
證交所總經理李愛玲簡報。記者蔡靜紋/攝影
證交所總經理李愛玲簡報。記者蔡靜紋/攝影

立法院財政委員會委員28日臺灣證交所業務考察，證交所總經理李愛玲簡報時表示，去年主管機關已經承認日本是合格跨境ETF國家，證交所今年將持續推動跨境ETF業務，首檔台日互掛ETF預計第3季在兩地上市，而5月5日將有首檔主動式掛牌。

立法院財政委員會委員28日視察臺灣證交所業務，金管會副主委陳彥良、證期局局長張振山，及「證券F4」董總全數出席，包括證交所董事長林修銘、總經理李愛玲，櫃買中心董事長簡立忠、總經理陳麗卿，期交所董事長吳自心、總經理周建隆，集保結算所董事長林丙輝、總經理陳德鄉。

證交所總經理李愛玲在簡報時表示，今年3月31日時，台股股價淨值比仍有2.19倍，代表台股投資人對台股的認同。外資方面，雖外資持股43%較去年減少，但外資交易占比36.2%仍較去年增加，代表外資仍持續交易台股。在普惠金融方面，今年3月底時，零股交易金額占比提升至2.16%，預估全年定期定額會超過去年的定期定額1,600餘億元，

她同時指出，證交所為打造國際資本市場，助力建立亞洲資產管理中心，有五大目標，一是打造企業首選籌資平台，二是因應政經局勢，強化資訊透明度，三是引領永續淨零轉型，四是擴展商品國際化及國際交流，五是科技驅動創新落實普惠金融。

對於打造企業首選籌資平台，李愛玲說，證交所有四大策略，首先是國內招商，結合會計師與證券承銷商，持續推廣優質企業上市並建立聯繫管道；第二是海外招商，建立東南亞創新資本平台；第三是集團服務，整合證交所集團資源，提供公司上市前至上市後一站式完整輔導諮詢服務；第四是引資活動，拜託外資券商、保管銀行等增加上市公司曝光度。

在擴展商品國際化與國際交流方面，李愛玲表示，將推出跨境ETF、主動式ETF與被動式多資產ETF，其中，首檔台日互掛ETF預計第3季在兩地上市，而5月5日將有首檔主動式掛牌，而在擴大國內外機構投資人服務行銷台灣資本市場方面，證交所將結合Computex等大型活動辦理國際引資活動，另也會跟野村證券合辦資本論壇。

此外，證交所也已經規劃10月將舉辦第一屆台灣周，邀請大型資產管理公司到台灣參加；並舉辦創新論壇，將舉辦相關競賽；此外，對於擴展金融商品多元，將邀請海外交易所來台交流，讓業者可對未來研發商品時意見交流。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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