股利扣抵稅額上限8萬還差4310元！真星華：趕快買一張00919

＊原文發文時間為4月25日 有大大跟我分享，他從00919一上市就開始買了，可以說是00919的忠實顧客而他的投資理念也很簡單，就是每個月定期定額買00919加上幾檔高股息ETF、市值型ETF搭

2025-04-28 10:12