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股利扣抵稅額上限8萬還差4310元！真星華：趕快買一張00919
報稅軟體開放查詢，迫不及待下載資料。試算結果:
所得稅率達到12%
股利扣抵稅額75690元
應自行繳納稅額12595元
本來期待會把股利扣抵稅額上限8萬元用掉，結果還差4310元。表示還需努力存股、累計張數，趕快買一張00919。
對比去年的股利扣抵稅額45686元，應自行繳納稅額10447元。今年的股利扣抵稅額增加30004元，表示股利所得54C增加35萬2988元，應增加所得稅額42358元(稅率12%)，但是實際僅增加2147元。原因是：
增加的所得稅額42358元，減去增加的扣抵稅額30004元，剩下稅額12354元。
報稅有很多種公式，自動取應自行繳納稅額最低者。
這就是領股利的魅力之一，另類節稅。
◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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