黃豆搶手 街口S&P黃豆ETF近日爆巨量

期街口S&P黃豆 （00693U）上周五（25日）爆出4,211張巨量，街口投信分析，根據美國農業部數據顯示，截至4月10日當周為止，黃豆銷售量從前一周的 17.23萬噸增加至55.48萬噸，比平均高出74%。根據美國農業部最新的穀物運輸報告（GTR）顯示，儘管對中國大陸的出口總量下降，但因出口價格具有競爭力，因此迄今美國穀物出口仍然相當強勁。

巴西農業商品顧問公司Agrinvest Commodities表示，中國大陸上周從巴西購買超過60船的黃豆，創下同期的最高紀錄。目前的中美貿易戰迫使中國將大部分黃豆採購轉向巴西。2025年4月，巴西黃豆出口量應該會創下歷史新高，並超過2024年4月創下的1,350萬噸的紀錄。

根據美國農業部（USDA）最近公布數據顯示，期待已久的聯邦政府對美國生物燃料生產商的指導，可能會激勵並推升黃豆油市場走升。根據數據顯示，自2024／25行銷年度開始以來，美國黃豆油出口總量為94.5萬噸，較去年同期成長約9.7倍。由此來看市場對美國黃豆油的需求旺盛令市場震撼。如果美國環保署接受有關生物燃料混合量的建議，並且全球對植物油的需求保持強勁，那麼美國黃豆油市場近期的看漲趨勢將有機會持續下去，並同步帶動美國黃豆的銷售量。

根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，截至4月22日為止，基金經理持有5.56萬口黃豆期貨多頭部位，較前一周增加28%，顯示投資人看好黃豆後續走勢因而提高多方部位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。