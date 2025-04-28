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這檔主動式 ETF 三大選股機制主動追求超額報酬

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一台股增長主動式ETF（00981A）三大選股機制(資料來源：統一投信)
統一台股增長主動式ETF（00981A）三大選股機制(資料來源：統一投信)

2025年台股因國際政局不確定性，可能波動較大，但台股基本面強勁，後市個股仍有表現機會。這種時候，主動選股將是績效成敗的關鍵。主動式投資專家統一投信將於5月7至9日募集統一台股增長主動式ETF（00981A），發行價10元，募集期間每張一萬元。透過投研團隊數十年累積的投資經驗，00981A將協助投資人在變局中搶占優質投資機會，享受台股長期成長的甜美果實。

00981A選股策略將以「大型、創新、成長」為投資核心，打造台股最強艦隊。這檔ETF的三大選股機制中，首先，將透過聚焦大型股，築起投資護城河。00981A的投資組合，將有六成以上為上市櫃市值前300大個股。台股大型股的營運基本面相對穩健，擁有技術壁壘，甚至在產業的主導和議價能力強，較能應對景氣或政策突變所帶來的影響。

第二是創新面，00981A將優先考量個股成長力及獲利能力，篩選具創新技術領先優勢或關鍵技術突破的大型股。台股多數獲利都是由大型股貢獻，不僅如此，大型股也更重視投資企業未來競爭力，透過持續性的研發投入，創造新成長動能，或是增強獲利成長驅動力。

第三是主動投資的彈性優勢，00981A將隨總經環境、市場及產業變化，靈活調整投資組合，並對持股主動汰弱留強，追求投組的成長性。台股市值前300大名單作為00981A選股池，將在每年6、12月調整。投研團隊也將每日監測市場及個股變化，透過專業分工再匯聚研究成果，對全球總經及產業局勢抽絲剝繭。同時，投研團隊也將勤於實地探訪，掌握產業及企業最新的實際發展動態。

統一台股增長主動式ETF（00981A）基金經理人陳釧瑤表示，在美國對等關稅延緩的三個月緩衝期裡，為減少關稅成本，各產業的廠商可能會趁政策落地前，大舉回補庫存，帶動航運與物流板塊短線內熱度飆升。另外，經歷先前股價修正後，高息股殖利率更加吸睛，隨著台股陸續進入主要除權息週期，相對提升的殖利率有望吸引資金回流高息股。

陳釧瑤表示，AI應用浪潮持續擴散，相關供應鏈仍將是今年台股投資的重點一環。伺服器產品因直接銷往企業用戶，對價格波動的敏感度較低。那些中國廠區占比不高，或墨西哥產能優勢突出的廠商，甚至有機會受惠轉單行情。整體來看，伺服器產業鏈受到加徵關稅的衝擊相對低。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

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