00919成分股變成40檔會不會太分散？達人：看起來火力更集中

＊原文發文時間為4月25日

有大大跟我分享，他從00919一上市就開始買了，可以說是00919的忠實顧客而他的投資理念也很簡單，就是每個月定期定額買00919加上幾檔高股息ETF、市值型ETF搭配，長期持有，每個月輕鬆領股息，但是從川普上任以後，他神經特別敏感，一有風吹草動就會焦慮股息縮水。

然後這2天他看到00919公告！持股檔數要從30檔變成40檔，以及一些零零總總的更動，他心裡的第一個反應不是開心，而是擔心新的規則很複雜，又讓檔數變多，那些原本精挑細選出來的高股息公司會被稀釋掉，他覺得在關稅暫緩的90天內改動規則，增加的變數又因此變多了，讓他無奈，他只是想穩穩領息而已...

不要急著緊張；先一起來看看這次00919的改動：

1.成分股檔數增至40檔（原30檔） 2.單一持股上限增至15%（原10%） 3.前五大持股合計最多65%（新增） 4.既有成分股日平均成交金額指標高於6000萬元（新增） 5.成分股緩衝區（調整）新進的前20名股票直接納入成分股；原有成分股掉出61名之後則剔除 6.母體指數前50大市值企業最少要佔7檔，前150大要有20檔（新增）這是避免持有太多小型股、冷門股，簡單來說就是至少會持有至少67.5%以上的大型企業。

這位大大持有的這幾年，00919給他的感覺就是精準高息，所以上述提到的，他覺得持股檔數再增加10檔，變相的把選股難度變高，殖利率可能因為檔數更分散而降低，甚至是選到冷門股，報酬率也會被影響。

事實上，這個可能是多慮了，雖然成分股檔數多了10檔，但也不代表每檔都重要，重要的還是排名前面的大咖怎麼買，所以比起增加的持股檔數，這次放寬單一持股上限提升到15%更關鍵...

例如現在00919的前10檔成分股及權重：

聯電10.82%

長榮10.33%

中信金9.83%

聯發科9.73%

聯詠7.95%

長榮航6.28%

世界4.71%

漢唐2.5%

力成2.43%

群聯2.35%

看的出來前幾名已經達到或接近上限的10%（現有規則）排名後面股票佔的權重小，一直到最後的一些股票，佔比幾乎是微乎其微，多在1%以下，因此改動以後，聯電、長榮、中信金、聯發科，這些股票的持股權重勢必再往上增加，如果又達到15%的上限，那這4檔合計就是60%了，而另外又多出的一條規則，前五大合計最多只能持有65%，正是要避免資金太多都擠去大咖，這些一條制衡一條的安排，看來是想做到「不會太分散，也不會太集中」的平衡。

所以會不會像他擔心的，資金被分散到不知道哪幾檔去？選高息的難度變的更高？我想這個可能性不大，雖然精準高息本來就不容易，但跟這次的改動影響沒什麼關係。

結論來說，00919的改動，感覺是要讓資金發揮更大的效益來「精準高息」，簡單來說，主軸是讓前幾名的股票可以買的更多，另外新增的規則和改動多是為了制衡「買太多、太集中」而設立。且流動性標準也有稍微更改，避免頻繁換股的可能。

00919或是多數的ETF，把大部分資金壓在前幾檔上還蠻正常的，排名後面的成份股，基本上都是作為調整空間，讓彈性更大而已，對於長期抱著、存股領息的人來說，其實不用太擔心，原有的策略繼續做，該存的繼續存，該領的照樣領就好；重要的還是有沒有明確知道自己買進的目標，以及在適合的時間點投入合理的資金比例。

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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