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0050跟0056、QQQ與VT…誰比較好？存股方程式：選ETF是為了省去做研究困擾

聯合新聞網／ 存股方程式
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

一位朋友傳了幾篇文章給版主看，想聽聽版主的看法。

朋友傳來的文章，是關於長期投資（5年以上）QQQVT，哪一檔的報酬率比較好？似乎有網紅斬釘截鐵的認為，長期投資，VT的報酬率會贏過QQQ；這個問題似乎引起許多討論，也有很多高手引用學術理論分析，看得版主頭昏眼花。

版主的看法：

1.投資沒有絕對，只有詐騙集團敢聲稱某標的未來必定獲勝。市值型一定輾壓高息型嗎？VT一定贏過QQQ嗎？版主不知道。投資就是做出讓自己最舒服、同時至少能贏過「定存+通膨」的配置，至於哪一檔標的、哪一個組合表現最佳，沒有人知道。

2.以前投資個股必須研究基本面，如今投資ETF就是為了省去做研究的困擾，能夠優雅投資，結果為了爭論長期投資QQQ與VT孰優孰劣，又搬出一堆高深莫測的學術理論進行分析研究，結論依舊是不知道孰優孰劣，不過徒增困擾而已。如果學術涵養愈深厚，投資績效愈好，那每一位財經博士理應都能靠著主動投資致富；現實情況是，懂得愈多，投資績效未必較好。

QQQ與VT都不錯，0050與0056也不差。前述四檔ETF涵蓋範圍與選股邏輯完全不同，但10年後哪一檔的報酬率會奪冠？版主不知道，也千萬不要以過去的表現來推估以後的發展。金融市場瞬息萬變，過去高度成長的市場也許未來10年陷入停滯、過去停滯的市場也有可能迎來翻轉契機。漫長的歲月裡，如果只是截取特定10年、20年做比較，主動投資與被動投資、市值型與高息型、全球市值型與單一國家市值型，真的很難說哪一類型的報酬率會脫穎而出。

看到這裡，版友們可能還是一頭霧水：那到底該投資什麼？這就是投資，根本沒有所謂的標準答案，也沒有穩贏的組合。我們能做的，就是設定一個合理的目標，例如至少擊敗「定存+通膨」、年領取股利總額50萬...等，只要達成自己設定的目標，就是成功的投資。至於該建構什麼樣的投資組合才能有效達成自己設定的目標，沒有標準答案，畢竟每個人的目標與風險承受能力不同，投資組合也就跟著不同，需要每個投資人自己花時間鑽研。

真的是什麼都能吵，主動投資VS被動投資、市值型VS高息型、全球市值型VS單一國家市值型...等，戰場一個接一個開，這真是極端無聊的假議題。如果有人敢篤定的說，「某某ETF長期必定獲勝、某某投資策略長期必定慘敗」，這種論點版主會持保留態度，看看就好。

長期投資10年、20年，QQQ與VT哪一檔的報酬率較好？0050與0056哪一檔的報酬率較好？版主不知道。

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 QQQ VT

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