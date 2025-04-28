美股ETF 生技、科技搶鏡

隨多位美國聯準會官員公開討論降息事宜，喊話若能獲得明確的經濟走向證據，最早可能在6月採取利率行動，市場將川普關稅負面影響暫放一邊，帶動美股連續走升，激勵美股ETF表現，近一周以生技、科技表現勝出，法人建議可透過相關ETF順勢偏多布局。

關稅陰影未完全消散，由於經濟放緩風險，也會對美股這一輪反彈的前景形成壓制。美系券商指出，面對經濟顯著疲軟，聯準會的確有意願、也有能力展開行動。對於目前美股投資，焦點回歸財報。

富邦NASDAQ ETF（00662）經理人王辰方指出，2025第1季S&P500的企業每股獲利（EPS）預估年增6%~7%，表現居前的板塊為醫療保健、資訊和通訊服務。近期市場持續下修企業獲利預估，整體下修幅度有趨緩，大型科技股修正幅度較過往低，然其餘成分股則面臨較大幅度修正，顯示大型科技股穩健財報和較強的訂價能力具一定保護作用。在淨利率方面，S&P500淨利率可望再創高達12.6%，其中大型科技股是帶動整體指數淨利率擴張的主要動能，淨利率預估可達25.7%。

王辰方分析，觀察美股後市表現，從評價面觀察，在市場疲軟的情況下，大型科技公司的估值與過去十年相比已降至中性水準。長期來看，與非美國家相比美股高流動性仍具優勢，其次美國的企業獲利前景仍較非美國家強，從企業資本支出和研發占營運費用比重來看，美國也較其他市場佳，如果之後關稅不確定因素消除後，流動性恢復，美股仍較有表現機會。

群益那斯達克生技ETF經理人張晏禎表示，川普關稅政策搖擺不定，市場波動難免，生技醫療股基於評價面合理，加上中長期趨勢看好，無論是來自於醫療服務的剛性需求，又或是相關企業釋出的商機題材，包括新藥研發、新療法和新醫材的應用，有助持續吸引市場目光，後市表現仍可保持關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。