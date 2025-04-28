聽新聞
0:00 / 0:00

法人：押寶科技型ETF 搶AI商機

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美中關稅大戰持續上演，美國總統川普日前放低姿態表示會考慮大幅降低中國關稅，讓震盪多日的美股四大指數24日全面翻紅，那斯達克指數上漲2.7%，費半指數漲幅驚人達到5.6%，連動聚焦科技的ETF顯著反彈，法人建議，積極型投資人可撥部分資金押寶科技ETF。

受惠於人工智慧（AI）與高效能運算需求攀升，2025年半導體產業有望持續成長。根據「KPMG 2025 年全球半導體產業調查」數據顯示，高達九成的半導體產業高階主管認為未來一年產業收入將會成長，其中36%更認為收入成長會超過10%，顯示對半導體產業成長的前景充滿信心。

輝達高層日前公開強調，AI資料中心建設熱潮未減，未來幾年將持續推動能源與算力需求強勁成長，針對中國AI新創DeepSeek推出更節能的AI模型，市場憂資料中心能源需求恐下修，輝達高層認為不必過度反應。

國泰投信ETF經理人李翰林以自己負責的國泰費城半導體ETF為例提出建議，進一陣子跌深，目前仍處在這幾年來的相對低點，投資人應善用逢低買進策略，尤其當ETF持續涵蓋美國掛牌的全球上、中、下游半導體龍頭企業，成分股包含輝達、博通、台積電等，具成長潛力與獲利能力，基本面良好，更可考慮逢低進場攤低成本。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI ETF 半導體

延伸閱讀

「AI泡沬」似乎蠢蠢欲爆 大摩：「看淡輝達說」可笑

美專家問：萬一中國沒想搶AI競賽第1名呢? 他們當第2名更有利

2025台灣最佳大學排行出爐！這私校奪第3 盼往國際一流大學邁進

路透：華為最快下個月大量出貨910C晶片

相關新聞

0050分割後 擁三大優勢

市場規模最大ETF-元大台灣50（0050）分割案，以贊成率94.2%通過，將以「一拆四」分割，單張價格預計降至約4萬元...

台股主動式ETF有戲 專家看好中長線布局時機到

在川普關稅衝擊下，台股4月寫下單日最大跌點與最大漲點紀錄，整個4月行情上沖下洗，統計至上周，光是單日漲幅或跌幅超過3%的...

美股ETF 生技、科技搶鏡

隨多位美國聯準會官員公開討論降息事宜，喊話若能獲得明確的經濟走向證據，最早可能在6月採取利率行動，市場將川普關稅負面影響...

法人：押寶科技型ETF 搶AI商機

美中關稅大戰持續上演，美國總統川普日前放低姿態表示會考慮大幅降低中國關稅，讓震盪多日的美股四大指數24日全面翻紅，那斯達...

0050「開無雙」降費又分割…006208的正面回應？網嗆：不要只會拍影片情勒

元大台灣50（0050）降費用又成功股東投票通過分割1拆4，市場資金、人氣雙雙狂灌。另一邊，富邦台50（006208）雖早在3月初信誓旦旦承諾「會正面回應」，卻至今連一個動作都沒有。 編輯推薦0

00919「整體結構穩固」本季配息會降嗎？存股哥猜：殖利率維持年化12％的水準

4/7史詩級崩盤之後，00919的配息會降低嗎？以現有的平準金構成還有過往的配息紀錄來看，我認為配息金額會下降但殖利率維持年化預估12%的水準，什麼意思？如果股價20配0.6、股價21配0.63的意思

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。