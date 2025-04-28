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法人：押寶科技型ETF 搶AI商機
美中關稅大戰持續上演，美國總統川普日前放低姿態表示會考慮大幅降低中國關稅，讓震盪多日的美股四大指數24日全面翻紅，那斯達克指數上漲2.7%，費半指數漲幅驚人達到5.6%，連動聚焦科技的ETF顯著反彈，法人建議，積極型投資人可撥部分資金押寶科技ETF。
受惠於人工智慧（AI）與高效能運算需求攀升，2025年半導體產業有望持續成長。根據「KPMG 2025 年全球半導體產業調查」數據顯示，高達九成的半導體產業高階主管認為未來一年產業收入將會成長，其中36%更認為收入成長會超過10%，顯示對半導體產業成長的前景充滿信心。
輝達高層日前公開強調，AI資料中心建設熱潮未減，未來幾年將持續推動能源與算力需求強勁成長，針對中國AI新創DeepSeek推出更節能的AI模型，市場憂資料中心能源需求恐下修，輝達高層認為不必過度反應。
國泰投信ETF經理人李翰林以自己負責的國泰費城半導體ETF為例提出建議，進一陣子跌深，目前仍處在這幾年來的相對低點，投資人應善用逢低買進策略，尤其當ETF持續涵蓋美國掛牌的全球上、中、下游半導體龍頭企業，成分股包含輝達、博通、台積電等，具成長潛力與獲利能力，基本面良好，更可考慮逢低進場攤低成本。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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