法人：押寶科技型ETF 搶AI商機

4/7史詩級崩盤之後，00919的配息會降低嗎？以現有的平準金構成還有過往的配息紀錄來看，我認為配息金額會下降但殖利率維持年化預估12%的水準，什麼意思？如果股價20配0.6、股價21配0.63的意思

2025-04-27 11:46