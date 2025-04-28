台股主動式ETF有戲 專家看好中長線布局時機到

在川普關稅衝擊下，台股4月寫下單日最大跌點與最大漲點紀錄，整個4月行情上沖下洗，統計至上周，光是單日漲幅或跌幅超過3%的天數便達四次。基金業者表示，如此巨大震盪相當罕見，但統計歷史資料，震盪後布局台股的績效往往驚人，可善用台股主動式ETF參與。

基金業者表示，觀察近十年各個月份，台股單日漲幅或跌幅超過3%，並在該月累計次數超過三次後，進場布局台股之後市表現。在這十年間，符合此條件的經驗共計有四次， 若於這四個單月行情震盪的月份後進場布局台股，後一月平均上漲4.2%、後三月漲5.9%、後六月上漲13%，整體來看，震盪入市後續迎來的表現普遍不俗，可見股市短線劇烈波動，反而是思考中長線布局的好時機。

近十年台股震盪逾3%進場後表現 圖／經濟日報提供

隨著關稅衝擊逐漸被市場消化，也正是檢視持股、主動擇優布局遭錯殺的潛力股，台股主動式ETF也是投資人可善加運用的工具，透過經理人與研究團隊的專業選股，既節省時間與力氣，還能兼享ETF的投資便利性、投資組合透明等好處。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易表示，隨市場也已陸續反映關稅衝擊，協商談判以及廠商的應變也持續進行中，加上台灣企業本次庫存問題不如2022年嚴重，廠商在生產鏈的調度與布局也保持彈性，人工智慧（AI）科技股持續居全球關鍵供應鏈角色，長期競爭力仍佳，非電族群在內需穩健下表現亦有多元題材可關注，因此台股中長期表現仍可正向看待，短線回檔也正是主動尋找價值被錯殺的投資標的機會。

安聯投信台股團隊表示，現階段消息面仍是左右市場的關鍵因素，建議聚焦美中貿易協議進展、半導體貿易調查結果與關稅稅率、聯準會政策動態、美超級財報周與上市櫃首季財報陸續公布等。就基本面或題材面來看，在對等關稅暫緩90天的情況下，廠商提前拉貨，嘉惠第2季展望，預期第2季將明顯淡季不淡。不過，安聯也提醒，美國232條款調查結果對半導體與生技製藥調查結果，還有川普後續作為，仍將對台股產生重要影響，最終調查結果尚未公布前，須保持謹慎、彈性布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。