0050分割後 擁三大優勢

市場規模最大ETF-元大台灣50（0050）分割案，以贊成率94.2%通過，將以「一拆四」分割，單張價格預計降至約4萬元。法人分析，分割後股價變低、流動性變高、質押更方便的三大優勢，搭配規模突破5,000億後經理費率再下降，加上本身高度反映台股成長性，元大台灣50將成為資產配置中市值型標配選項。

元大台灣50分割後的三大優點，第一，價格親民，助攻小資族存股，讓小資族不再受限零股交易或有價差，撮合交易流動性目前低於整張交易，且一筆下單為999股限制。

第二，整張交易流動性高機率變佳，因為價格下降持有人數增加、持有一張的人數也增加，買賣更順暢，市場流動性進而提升，有望更受大型資金青睞。

第三，資金運用彈性、質押更方便，跟證券質押的最小單位是一張，價格下降後，要買到一張的門檻降低，且券商可以小額借款，讓資金更能彈性運用。

元大台灣50今年以來挾費用率優化、分割議題，獲市場資金青睞。據集保結算所、證交所統計，元大台灣50今年以來，截至18日當周投資人數增加31.3萬人、截至23日累積淨申購1,303億元，占台股ETF超過三成。3月定期定額成長3.1萬戶，續霸排行榜冠軍寶座。

據元大投信資料指出，未來預計以四倍進行分割，實際分割倍數將逾5月14日正式公告，並於6月11日至6月17日暫停交易，6月18日恢復交易、申購、借券與過戶。同時，元大台灣卓越50 ETF連結基金在6月11日至6月17日也暫停申贖。

法人分析，元大台灣50長年績效表現亮眼，年初調降費用率後大獲市場青睞，未來股價分割後，擁有三大分割優勢，現在用零股以250股為單位買進，以後就是一張起跳，可以享受到整張的交易優勢，預計將再掀起投資熱度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。