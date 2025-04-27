快訊

資深媒體人稱朱立倫「引清兵入關」 黃國昌嗆：「那人」沒重要性

華為白手套疑雲 台積電去年10月已主動通知美國官方

逢低布局投資級債 00982B ETF新兵28日報到

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

全球市場震盪，資金轉向安全性資產，投資級債券成為市場新寵。富蘭克林華美投信掌握此波趨勢，新募集的富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF（00982B）將於28日掛牌，提供投資人參與投資級債市的新選項。

長天期BBB級公司債殖利率目前約達6%，相較於10年期美債4.36%及A級債5.23%，更具吸引力，兼具穩定收益及資本利得潛力。根據CMoney數據顯示，上周台股ETF資金流向中，整體債券型ETF資金呈現淨流出，但投資級債券ETF卻逆勢吸金28.5億元，凸顯投資人積極尋求穩健投資標的。

富蘭克林華美FT投資級債20+ ETF（00982B）基金經理人洪慧珊表示，在當前高息環境下，投等債目前享有6%殖利率，具備優質息收及資本利得潛力，適合投資人在聯準會降息前進行布局。此外，川普與鮑爾對利率政策分歧之際，債券殖利率續創長期高點，提供投資人進場成本好時機，適合納入投資組合強化防禦。

洪慧珊強調，信用評級優異的企業債可降低投資組合受非經濟因素的衝擊。她舉例，自2025年初以來，企業債利差仍處於歷史低檔，主要受惠於2024年企業營運表現良好，信評機構自3月起陸續調升多家美國企業信評。然而，2025年為大量債務到期高峰，美國的關稅政策仍可能影響企業營運，後續信評機構的調整將直接影響企業債市的表現。在當前政策不確定下，標的的信用品質及風險分散程度更凸顯其重要性。

根據S&P Global Ratings的資料，2020年新冠疫情爆發時期，經濟急遽萎縮使各等級企業信評幾乎無法調升，但投資等級企業的降評機率幾乎不變；隨著2024年聯準會重啟降息，投資等級企業在高流動性環境下，降評機率更大幅降低。

富蘭克林華美FT投資級債20+ ETF（00982B）已於4月17日成立，正值債券價格相對低點開始建倉，並累積債券票息，將於下周一（4月28日）正式掛牌交易，預計6月進行首次配息評價。00982B ETF精選長天期BBB+到BBB-評級的債券，確保投資品質，採月配息機制，並設有收益平準金機制，其優質息收的特性與潛在資本利得優勢，對於尋求防禦性資產的投資人而言，00982B提供了一個進可攻、退可守的選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00982BFT投資級債20+ ETF 債券ETF

延伸閱讀

弘塑、世紀鋼 挑長天期

債券市場轉折時刻！00982B鎖定長天期、投資等級穩健收益

短債殖利率上揚？辣媽：要不是川普…避險屬性的債券殖利率走勢不該這樣

全民權證／保瑞 瞄準長天期

相關新聞

0050「開無雙」降費又分割…006208的正面回應？網嗆：不要只會拍影片情勒

元大台灣50（0050）降費用又成功股東投票通過分割1拆4，市場資金、人氣雙雙狂灌。另一邊，富邦台50（006208）雖早在3月初信誓旦旦承諾「會正面回應」，卻至今連一個動作都沒有。 編輯推薦0

00919「整體結構穩固」本季配息會降嗎？存股哥猜：殖利率維持年化12％的水準

4/7史詩級崩盤之後，00919的配息會降低嗎？以現有的平準金構成還有過往的配息紀錄來看，我認為配息金額會下降但殖利率維持年化預估12%的水準，什麼意思？如果股價20配0.6、股價21配0.63的意思

金融股跌爛…有進場撿了嗎？他預言高股息ETF「會抬轎」納入成分股

＊原文發文時間為4月22日 在多頭的時候，大家才喜歡投資金融股，在空頭的時候，投資金融股就像看到鬼一樣，多數人也是逃之夭夭，不過金融股本質就是景氣循環股，盤勢差的時候，金融股表現就會跟著爛，以價

3張00919、1張00878、125股00631L！存股哥：本月存105,000元

＊原文發文時間為4月21日 左側交易者，指得是一種在逆勢下買進的操作風格，他們相信優質標的會隨著時間慢慢漲回應有的價值，因此在下跌時才是用更便宜的價格買進的好時機，在別人恐懼時進場，需要有著高強

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

台股、債券ETF 小資族買不停

國人熱愛配息，除了共同基金之外，ETF也是配息的重要來源，包括債券ETF及台股ETF，都受到國人偏愛。投信投顧公會統計，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。